Ødegaard etter debuten: – Zidane ber meg om å score mål og angripe

Martin Ødegaard fikk tillit fra start på første forsøk. Det mener TV 2s eksperter lover godt for fremtiden

Se hele TV 2s analyse av Ødegaards første kamp fra start i Madrid-karrieren i La Liga i videovinduet øverst!

Real Sociedad-Real Madrid 0-0

0-0 i San Sebástian mellom Real Sociedad og Real Madrid er ikke nødvendigvis noe man hever øyenbrynene over hver eneste helg.

Akkurat denne søndagen var oppgjøret imidlertid av spesiell karakter med norske øyne, da 21 år gamle Martin Ødegaard fikk tillit fra start for gjestene i det som var første forsøk for hans del etter returen ti klubben i sommer.

Etter kampslutt fikk den norske unggutten direkte spørsmål om hvilke beskjeder han hadde fått av trener Zinedine Zidane før kampstart.

– Zidane ber meg om å score mål og angripe, var nordmannens budskap.

– Alltid vanskelig i starten

Etter en sesong på utlån i nettopp Sociedad ble det tilbakekomst til Madrid i sommer, der Ødegaard - til tross for en trøblete oppstart med kneproblemer - altså fikk starte i første seriekamp.

– Jeg er glad på Martins vegne. Han hadde nesten ingen kjenninger i kneet, og dette var hans første kamp fra start. Vi er nødt til å ta det rolig med Martin og resten av laget, sier Zinedine Zidane etter kampen.



Nordmannen var også klar på at hans mer profilerte lagkamerater har hjulpet ham inn igjen i varmen, men var skuffet over poengtap på sin forrige hjemmebane.

– Jeg er ikke veldig fornøyd med resultatet, men jeg er glad for å spille med Real Madrid. Det er alltid vanskelig i starten, men jeg spiller med utrolige spillere og det gjør det enklere, sier 21-åringen.

– Zidane sender et tydelig signal

TV 2s fotballeksperter mener det faktum at Zidane gir Ødegaard tillit fra start i første kamp lover godt for fremtiden.

– Zidane sender et tydelig signal. Ødegaard har vært litt ruskete og ikke fått trent for fullt, men han går allikevel rett inn i startelleveren i en vanskelig bortekamp. Det er gode nyheter for oss nordmenn, sier Erik Huseklepp.

Ødegaard spilte 69 minutter før han ble erstattet i siste halvdel av 2. omgang, og ekspertisen er spent på fortsettelsen.

– Han kommer til å starte mange kamper denne sesongen. Vi vil få se ham i mange minutter. Det er bare å glede seg, for han kommer til å bli varm i trøyen etter hvert. Han kom helt greit fra det i dag, og så blir det mye moro her etter hvert, sier Jesper Mathisen.

