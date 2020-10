Hevder Reidar Osen (71) planla bortføring på seg selv: – Det er fullstendig på tryne

Mann tiltalt for grovt ran av Reidar Osen påstår i politiavhør at forretningsmannen selv planla og sto bak den omtalte bortføringen i 2015. Politiet fester derimot ikke lit til hans forklaring.

Millionær og forretningsmann Reidar Osen ble desember 2015 bortført, ranet og grovt mishandlet av flere maskerte menn. Politiet har tiltalt to polske statsborgere for grovt ran. Rettssaken starter i november.

Tilbake i januar i år tok saken en overraskende vending. En av de to tiltalte ber om å få snakke med politiet. Gjennom tre avhør erkjenner han å ha vært delvis involvert i den grove overfalls- og ranssaken. I tillegg snakker han den andre tiltalte inn i saken også.

Mest sjokkerende er forklaringen hans om at det er kunsthandler og forretningsmann Reidar Osen som selv har arrangert overfallet i samarbeid med de som politiet nå mener står bak.

– Fullstendig på trynet

– Krenkende og fullstendig på trynet, sier Reidar Osen.

ARRANGERTE OVERFALLET: I en politiforklaring har en av de to som i dag er tiltalt for overfallet forklart at Reidar Osen selv sto bak overfallet og at han var godt kjent med planene. Selv sier Osen at han hadde dødsangst og har slitt mentalt i i flere år etter det brutale overfallet. Foto: Haakon Eliassen/TV 2

Politiet har derimot ikke festet lit til mannen forklaring. I en rapport fra etterforskningsleder Linda Ervik, fra februar i år, konkluderer hun bl.a. annet med følgende: «Vi har ikke avdekket at de tre polske siktede i saken har vært i elektronisk kontakt med fornærmede Slengesol eller Osen».

– Dette er et fantasiprodukt, som han tror skal få fokus over på noen annet, det er drøyt at en som for snart fem år siden nesten var med på å drepe meg, lanserer en slik røverhistorie, sier Osen til TV 2.

Politiet har derimot valgt å ikke tiltale mannen for falsk forklaring. Dette provoserer og skuffer Reidar Osen.

Anmelder tiltalte

Reidar Osen har nå anmeldt mannen for uriktig anklage.

I anmeldelsen skriver Osen at han er beskyldt for å ha betalt to navngitte personer «for å skamslå og kidnappe» ham.

– Det er opprørende å se at ikke tiltalte blir stilt til ansvar for sin forklaring. Derfor har jeg valgt å levere inn en anmeldelse, sier Reidar Osen til TV 2.

ANMELDER FALSKE PÅSTANDER: Forretningsmann Reidar Osen anmelder nå en av de som politiet mener sto bak et svært grovt overfall på bergenseren desember 2015. Foto: Haakon Eliassen/TV 2

Osen legger ikke skjul på at han opprørt over at ikke politiet har valgt å tiltale mannen.

– Jeg har krav på at min rettssikkerhet ivaretas og at jeg blir renvasket etter slike løgnaktige påstander, sier Osen.

Tidligere har Osen sagt at han også er rystet over at de to tiltalte ikke blir tiltalt for grov frihetsberøvelse.

I avhørene forklarte tiltalte at overfallet var planlagt, og at det ble initiert av Reidar Osen selv. Osen «visste alt» og hadde «detaljert kunnskap» om overfallet.

Ifølge den polske statsborgeren, som selv benekter å ha utført vold, visste Osen også at han ville bli utsatt for vold. Planen var å etterlate synlige merker slik at det hele ville fremstå som mer troverdig. Det var også en plan, i samarbeid med Osen, at han skulle bli etterlatt forslått og alene i hans egen bil.

- Rumenske leieboere

Årsaken til at Osen selv planla og deltok i et så grovt overfall mot seg selv, var i følge tiltalte fordi han ønsket at bergenspolitiet skulle etterforske noen rumenske leieboere som han ville bli kvitt, og som nektet å flytte ut frivillig. Osen ønsket i følge tiltalte at bergenspolitiets etterforskning mot disse skulle få dem til å forsvinne fra Bergen.

Osen sier til TV 2 at leiegården det refereres til var solgt et år tidligere og leieboerne var flyttet ut lenge før bortføringen fant sted.

Reidar Osen selv har forklart i sine avhør at han mistet en sko ved et av stedene han ble kjørt. På dette stedet ble også telefonen til Osen knust og kastet bort av gjerningspersonene.

Planla å knuse telefon

I sin forklaring til politiet sier den tiltalte polakken at det var planlagt at både mobiltelefon og sko skulle etterlates slik at politiet ville finne dette i ettertid.

Reidar Osen har fortalt at han fikk tredd en pose over hodet og at han da fikk panikk og besvimte flere ganger på grunn av oksygenmangel.

TILTALT FOR GROVE RAN: Reidar Osen og Petter Slengesol ble begge kidnappet og mishandlet sin egen bil. Foto: TV 2 / Privat

Den tiltalte har forklart til politiet at planen var at Osen skulle få en pose over hodet, da han ble overfalt og bortført. Han forklarer videre at Osen hadde blitt sur fordi de var for hardhendte med ham. Osen skal så ha bedt om at planen ble endret, at de ikke slapp ham av i skogen de først oppsøkte, men han ble kjørte til Bønes hvor han hadde en bekjent.

Politiets etterforskning viser at de som bortførte både Petter Slengesol og Reidar Osen, benyttet GPS-trackere som ble festet til bilene. Dette var i følge tiltalte noe som ble gjort for å ha full kontroll over bevegelsene til Osen.

– Alt er sprøyt, jeg har derimot vært opptatt av at etterforskningen skulle prioriteres. Og hvorfor skulle de bruke GPS-tracker på å overvåke meg, dersom jeg var med på dette?

Osen mener den oppdiktede historien blir enda mer usannsynlig fordi tiltalte i avhør sier at de satt tre mann hele dagen i bilen i regnvær mens det kun én varmegrad utenfor bilen.

– De satt der fra klokken 07.00 til jeg kom til bilen klokken 17.30 og ventet på meg. Hvorfor det hvis alt var avtalt? Og hvorfor skulle de kjøpe inn tre walkie talkies og tre mobiltelefoner på falske navn, dersom jeg var med på det hele, spør Osen.

Ikke tiltalt for falsk forklaring

– Selv om bestemmelsene om uriktig anklage eller falsk anmeldelse ikke krever fornærmedes påtale er det likevel nå en ny situasjon som politi/påtalemyndighet ikke kan henlegge uten å etterforske slik jeg ser det, sier advokat Einar Drægebø.

Drægebø har overfor statsadvokaten i Hordaland og Riksadvokaten, klaget på at politiet ikke har tiltalt den polske statsborgeren for falsk forklaring etter å ha fremsatt «løgnaktige og påviselig uriktige opplysninger mot Reidar Osen om at han har medvirket i forbrytelsen.»

LEVERT ANMELDELSEN PERSONLIG: Reidar Osen var selv inne og leverte den skriftlige anmeldelsen som han forventer blir fulgt opp. Foto: Haakon Eliassen/TV 2

Drægebø påpeker at dette er beskyldninger som er svært alvorlig, som ikke har rot i virkeligheten og som opplevelse krenkende og svært belastende. Politiet har ikke festet lit til forklaringene.

Påtalemyndigheten har ikke tatt klagen til etterretning og har valgt å ikke tiltale den polske statsborgeren for uriktig forklaring jfr. Straffelovens § 221.

Nå gjenstår det å se hvordan politiet håndterer den anmeldelsen som Reidar Osen selv har levert.

– Jeg forventer selvsagt at de tar min anmeldelse til etterretning og kan vanskelig se at den kan henlegges, avslutter Osen.

Politiadvokat Jørgen Henriksen ved Vest politidistrikt er møtende aktor i saken som er berammet i Bergen tingrett i november. Han har sagt til TV 2 at han ikke vil forhåndsprosedere saken i pressen, og at han ikke finner det riktig å kommentere klagene i saken.