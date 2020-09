Omfattende dokumentlekkasje om storbanker

Det er det internasjonale journalistnettverket ICIJ som har fått innblikk i lekkasjen. Aftenposten har som eneste norske avis fått tilgang til lekkasjen, som består av 2.100 rapporter om mistenkelige transaksjoner.

Ifølge avisen viser dokumentene at de største bankene i USA godkjenner pengeoverføringer til tross for at de ikke vet hvem kunden er, og at de bistår kunder som er involvert i offentlige svindel- og korrupsjonssaker.

Bankene varsler myndighetene om mistenkelige transaksjoner, men etter at varselet er sendt fortsetter de å hjelpe de samme kundene, skriver Aftenposten.

De store bankene som er omtalt i saken, sier at de ikke har lov til å svare på spørsmål om transaksjoner eller kunder.

Omfattende samarbeid

Det var det amerikanske nyhetsnettstedet Buzzfeed som i første omgang fikk tak i lekkasjen, og som senere har delt den med ICIJ. Til sammen har et team på over 400 journalister fra 110 medier i 88 land jobbet med å undersøke dokumentene.

Undersøkelsene har vist at dokumentene omtaler over 2 billioner transaksjoner (to millioner millioner) mellom 1999 og 2017, som ble flagget som mistenkelige av finansinstitusjonene.

Det at bankene har flagget dem som mistenkelige, trenger ikke å bety at det ligger kriminell virksomhet eller andre kritikkverdige forhold bak transaksjonene.

DNB-kontoer involvert

Saken omfatter transaksjoner som er gått mellom banker over hele verden, og noen av dem har gått til og fra kunder hos norske DNB i Norge og utlandet, ifølge avisen.

Amerikanske banker har varslet om mistenkelige overføringer av 1 milliard kroner via ulike DNB-kontoer.

DNB har selv sendt flere tusen rapporter til Økokrim de siste årene. Men fordi MT-rapportene er hemmelige, kan ikke banken svare på om de i likhet med de amerikanske bankene har varslet om transaksjonene i lekkasjen.

– Det er forbudt for banker å omtale hvitvaskingsmeldinger, så vi kan dessverre ikke kommentere håndteringen av konkrete betalinger. Men det er ofte slik at en betaling som gir alarm i ett land, også kan gi alarm i et annet land som Norge, sier konserndirektør for kommunikasjon Thomas Midteide i DNB til NTB.

Narkohandlere og mafiagrupper

Danske medier skriver at mistenkelige milliardbeløp også er sendt gjennom Danske Bank i Estland, noe som ifølge Politiken viser at hvitvaskingssaken i Danske Bank er større og grovere enn det som tidligere er kjent.

Blant annet viser varslene fra banker i USA at Danske Bank har betjent narkohandlere, våpensmuglere og mafiagrupper, ifølge det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Berlingske har tidligere avslørt at det er sendt opp mot 1.500 milliarder mistenkelige kroner gjennom Danske Banks avdeling i Estland. Avdelingen er i etterkant blitt stengt ned.

Danske Bank ønsker ikke å kommentere opplysningene overfor Politiken fordi de er del av myndighetenes gransking av skandalen, men vedgår at det har tatt for lang tid før de har erkjent omfanget av problemene.

