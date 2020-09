– Vi vant valget, dette er konsekvensen

Donald Trump mener det er hans rett å utnevne ny høyesterettsdommer etter at Ruth Bader Ginsburg døde. Men han møter motstand fra sine egne.

Dødsfallet til den amerikanske høyesterettsdommeren Ruth Bader Ginsburg har utløst en politisk maktkamp i USA. President Donald Trump vil ha fortgang i prosessen, og har sagt at han vil nominere Ginsburg sin arvtaker innen kort tid.

– Vi ble satt i denne viktige maktposisjonen for å ta avgjørelser for folket som så stolt valgte oss, hvorav den viktigste lenge har vært regnet for å være valget av dommere til USAs høyesterett. Vi har denne forpliktelsen, uten forsinkelser, skrev Trump på Twitter lørdag.

– Rå, politisk makt

Trumps motkandidat til høstens presidentvalg Joe Biden har imidlertid et helt annet syn på saken.

– Å presse denne saken gjennom Senatet er nok en øvelse i rå, politisk makt, og jeg tror ikke USAs befolkning vil godkjenne det, sa Biden under en pressekonferanse søndag ifølge CBS News.

Biden sier at dersom han vinner valget 3. november så vil Trumps kandidat til ny høyesterettsdommer bli trukket tilbake.

Kilder i Det hvite hus forteller til CBS News at Donald Trump sin nomiasjon vil bli stående, selv om han ikke blir gjenvalg. Kildene sier videre at Trump vil gjøre alt i sin makt for å ha innflytelse på hvem som blir ny høyesterettsdommer, og dermed sette ytterligere fotavtrykk ved å utnevne konservative dommere til den føderale domstolen.

Trump insisterer

Det siste Ginsburg selv sa før hun døde fredag, var en oppfordring om ikke å nominere en kandidat til stillingen til etter at det er valgt en ny president.

Men Trump insisterer på at det er hans rett å utpeke en ny dommer.

– Vi vant valget, og det er konsekvensen, sa han på valgmøtet i Fayetteville lørdag kveld.

Republikanerne har flertall i Senatet med 53 mot 47 plasser, men flere republikanske senatorer har varslet at de ikke vil stemme for Trumps kandidat.

Motstand fra sine egne

Lisa Murkowski fra Alaska og Susan Collins fra Maine bekreftet begge i helgen at de ikke vil godkjenne noen ny dommer før valgdagen 3. november. Chuck Grassley og Mitt Romney er to andre som det er usikkerhet om.

Trump har alt rukket å utnevne to konservative dommere, og hvis han utpeker ytterligere én, blir det konservativt flertall i generasjoner framover, med alt det som det får å si for tilgangen til abort, miljøreguleringer, innvandringslover, presidentens myndighet og Obamas helsereform.

(©TV 2/ NTB)