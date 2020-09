Praet med drømmetreff: – Er ikke mulig å treffe bedre

Leicester - Burnley 4-2 (1-1)

Se Praet sin scoring i vinduet øverst!

Burnley tok ledelsen litt mot spillets gang etter ti minutter på King Power Stadium etter scoring av Chris Wood.

Men Leicester, som hadde hatt ballen mest i åpningsminuttene, brukte ikke mer enn knappe ti minutter på å sette inn utligningen. Harvey Barnes fikk ballen fra rundt ti meter og plasserte ballen i det venstre hjørnet.

Like etter pause kom Leicester i angrep og Timothy Castagne fikk ballen på høyrekanten av 16-meteren. Innlegget gikk via en Erik Pieters og i mål. Dermed var blåtrøyene i ledelsen etter selvmål av Burnley.

Flere baklengs skulle det bli for Burnley. Leicester stormet i angrep etter angrep, og like etter timen spilt økte James Justin til 3-1.

Men Burnley ga seg ikke og drøyt kvarteret før slutt reduserte Jimmy Dunne til 2-3 - og det i Premier League-debuten. Da øynet nok gjestene håp om poeng, men det håpet ble nok betydelig svekket fem minutter senere.

For fra utsiden av 16-meteren fikk Dennis Praet, som kun scoret ett mål for Leicester forrige sesong, et perfekt treff og sendte ballen i krysset.

- Har du sett for et drømmetreff? Det er en kanonkule av Dennis Praet. Det er ikke mulig å treffe spesielt mye bedre enn det der. I alle dager for en scoring, utbryter TV 2s kommentator Jonas Bariås.

Dermed tok Leicester sin andre strake seier i ligastarten.