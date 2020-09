Ødegaard debuterte fra start: – Dette blir moro fremover!

Real Sociedad–Real Madrid 0–0

At Martin Ødegaard skulle starte årets sesong på Estadio Anoeta var ikke en overraskelse. Det som derimot slo ned i fotball-verden som et sjokk var at det var i Real Madrid-drakt.

Det var nemlig ventet at drammenseren skulle ta nok en sesong på utlån i Real Sociedad, men i august kom sjokkbeskjeden fra Real Madrid om at 21-åringen skulle være et fullverdig medlem av Zinedine Zidanes tropp.

– Han kommer til å starte mange kamper denne sesongen. Vi vil få se ham i mange minutter. Det er bare å glede seg, for han kommer til å bli varm i trøyen etter hvert. Han kom helt greit fra det i dag, og så blir det mye moro her etter hvert, sier Jesper Mathisen etter kampen.

I store deler av fjorårssesongen slet stortalentet med et vondt kne, noe som også plaget ham inn i oppkjøringen for Real Madrid. Ødegaard meldte forfall til Norges kamper mot Østerrike og Nord-Irland. I mellomtiden har han tydeligvis gjort sakene sine bra på Real Madrids treningsfelt.

Søndag kveld ble han belønnet med en plass i Zidanes første startellever for sesongen. Hans første seriekamp fra start for Real Madrid.

– Ødegaard på sitt beste har egenskaper til å herje også i Real Madrid

Martin Ødegaard startet kampen i en fri rolle bak Karim Benzema. Hver gang Benzema beveget seg, fulgte Ødegaard etter med en bevegelse i et av rommene franskmannen etterlot seg.

Etter 14 minutter fikk gamleklubben en liten smakebit på hva de går glipp av denne sesongen. Ødegaard kombinerte fint med Benzema som skjøt fra 20 meter, men skuddet var for løst.

– Når Ødegaard er på sitt beste har han egenskaper til å herje også i Real Madrid. Han er hentet tilbake av en grunn. Dette blir vanvittig moro, var dommen til TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen før kampen.

NY PARTNER: Martin Ødegaard skal denne sesongen spille med Toni Kroos. Foto: Alvaro Barrientos

I 2015 kjøpte Real Madrid, Ødegaard fra Strømsgodset. Han ble først en del av reservelaget, men i sesongens siste seriekamp fikk han debuten sin for førstelaget, da han ble byttet inn for Cristiano Ronaldo. Etter dette skulle det ta over et år før han spilte for førstelaget igjen.

30. november 2016 debuterte han fra start i cupkampen mot Cultural Leonesa. Etter dette har det vært utlån til Heerenveen, Vitesse og Real Sociedad. Før Zinedine Zidane denne sesongen bestemte seg for at Ødegaard var klar for å bli en fast del av førstelaget.

– Nå har vi en nordmann som bøtter inn mål i Borussia Dortmund. Hva kan Martin Ødegaard få til i Real Madrid? Han er 21 år, vi føler vi har hørt om guttungen i ti år allerede. Nå skal han ut og spille med Sergio Ramos, Luka Modric og Karim Benzema, sa Mathisen før søndagens kamp.

Real Sociedad passet godt på Ødegaard

Ingen av lagene klarte å skape de store sjansene den første omgangen, men banespillet dreide seg for det meste om Real Madrid. Hovedstadslaget var intense i ballvinningen og baskerne slet med å få i gang spillet sitt. Likevel uteble de store sjansene for Real Madrid.

– Han spiller i en fri rolle like bak Benzema. Han har blitt spilt fri et par ganger, men vi ser at Real Sociedad har vært oppmerksomme på kvalitetene hans den første omgangen, de passer godt på, var dommen til Jesper Mathisen halvveis.

Mye av angrepsspillet til Real Madrid handlet om kjappe kombinasjoner mellom nettopp Ødegaard og Benzema.

– Linken mellom Ødegaard og Benzema blir interessant å følge gjennom kampen, sa Mathisen.

– Han sliter fortsatt med kneet

Det var hjemmelaget som gikk rett i angrep etter pause. Allerede to minutter ut i omgangen fikk Ander Barrenetxea en kjempemulighet til å gi Real Sociedad ledelsen, men avslutningen gikk utenfor Thibaut Courtois sitt mål.

Så tok Real Madrid tilbake kontrollen over kampen. Benzema hadde flere muligheter til å sende bortelaget i ledelsen, men ballen ville ikke inn i målet.

20 minutter før slutt ble Martin Ødegaard tatt av banen.

– Han har hatt en grei kamp. Man ser at han ikke er 100 prosent klar ennå, jeg syntes jeg kunne se at han fortsatt slet litt med kneet i vendingene sine, sa Strives kommentator.

Kampen endte målløs og lagene delte poengene.

– Det føles bra å spille, men seieren manglet. Derfor er jeg ikke så glad, men det var fint å spille for Real Madrid, sier Ødegaard.