Thiago med Premier League-rekord i debuten: – Det er drøyt

Liverpool tok en sterk men også kontrollert seier over Chelsea søndag kveld. Takket være to nettkjenninger fra Sadio Mané kunne Jürgen Klopp og hans mannskap juble for sin andre strake seier.

Men selv om det var Liverpool-vingen som stjal overskriftene, var det en annen som også leverte fra øverste hylle. Det var nysigneringen Thiago Alcântara – som ble byttet inn til andre omgang.

Spanjolen som forrige uke skrev under på en langtidskontrakt med Liverpool, fikk for alvor vist fram sitt register i løpet av kampen mot Chelsea. 29-åringen satte like greit en ny rekord i Premier League.

– Han er en pasningsmaskin

For selv om det kun ble 45 minutter for Thiago, satte han ny pasningsrekord i løpet av én omgang.

– Han er en pasningsmaskin. Det er ingen som bare har spilt 45 minutter som noen gang i Premier League har hatt flere pasninger i løpet av én omgang, fra de begynte å måle i 2003/2004, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Tallene etter kampen viste at spanjolen hadde 89 ballberøringer, 83 pasninger og 90,4 prosent pasningssikkerhet. Det var også mer enn noen annen Chelsea-spiller.

– Det er drøyt. Man ser at han ser fremover veldig ofte, istedenfor å spille bare på det sikre. Det er noe av det som Liverpool mangler - den kjappe ballbehandlingen fra en midtbanespiller. Det var stort sett prikkfritt, påpeker TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Roser debuten

Selv om Thiago ikke fikk noen målpoeng, og i tillegg ga bort et straffespark, er TV 2s eksperter mektig imponert over hva 29-åringen leverte.

– Man er veldig nysgjerrig når det kommer inn en verdensklassespiller i et nytt lag. Og i et lag som er blant verdens beste, så er ikke det bare bare. Dette er en spiller som garantert hadde glidd sømløst inn i et hvilket som helst fotballag. Det er også veldig takknemlig at han kan komme inn og spille en slik type kamp, hvor han ofte kan få ballen, utdyper Stamsø-Møller.

– Det var ingen på Chelsea som var i nærheten av å slå så mange pasninger som han gjorde på en omgang. Det er ikke mange spillere i verden man kan si at «han kommer til å heve dette laget». Han kommer til å gjøre Liverpool bedre, følger Thorstvedt opp.

Liverpools neste ligakamp er hjemme mot Arsenal 28. september. Kampen ses på TV 2 Sport Premium og Sumo.