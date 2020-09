Ekspert tror Pogacar-triumfen kan bety slutten for Kristoff i Touren

Tadej Pogacar (22) satt som regel alene mot Primoz Roglic og hans hjelpere på Jumbo-Visma når de knallharde fjelletappene i Tour de France skulle avgjøres, men den slovenske sensasjonen kunne sykle i Paris kledd i gult.

Nå forventes det at UAE Team Emirates bygger et lag rundt Pogacar, som ble tidenes nest yngste sammenlagtvinner av Tour de France.

– UAE kommer helt klart til å bygge laget rundt ham. Han er til de grader den store stjernen. Han blir UAE. Spørsmålet er om det er plass til en rytter som Alexander Kristoff på Tour-laget når laget bygges rundt Pogacar, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

– De ser nok på Jumbo-Visma og hvordan de har bygget laget rundt Primoz Roglic. Det laget skal forsterkes, men det er for å støtte Pogacar, ikke Kristoff, fortsetter Kaggestad.

Utelukker ikke samme rolle igjen

I utgangspunktet skulle ikke Kristoff syklet Tour de France i år, men utsettelsen som følge av koronaviruset åpnet likevel opp for 33-åringen.

– Jeg sa i fjor at det kanskje var siste gang, men jeg fikk et bonusår, sier Kristoff smilende til TV 2.

– Jeg tror nok så klart at laget skal bygges rundt Tadej, og da er det fort ikke plass til en spurter – med mindre jeg kan være hjelper i sidevind. Er det en flatere Tour, er det fort en mulighet for at jeg kan få samme sjanse som i år. At jeg er i Tour de France uten noe hjelp, fortsetter Kristoff, som spurtet inn til fjerdeplass på den avsluttende etappen på Champs-Élysées.

Kristoff har full forståelse for at Pogacar blir den ubestridte kapteinen.

– Så lenge han kjører Touren, så vil laget være satt rundt ham. Det idiotisk ikke å gjøre det. Sånn er det. Det kommer alltid opp lovende gutter bakfra, og han er en av de beste, sier nordmannen.

Kristoff står med fire etappeseirer i Touren.

Sjefen toner ned forventningene

Nå spør mange seg hvor mange ganger dette kan skje i årene fremover, men UAE Team Emirates’ sportsdirektør Allan Peiper mener øyeblikket må nytes før man tenker for langt fremover i tid.

– Jeg ser mange i sosiale medier spekulerer i hva han kan utrette i fremtiden. De spør om fremtiden før Touren er fullført. Jeg husker for noen år siden at det kom opp en ung fyr som het Jan Ullrich og vant, og jeg sa at han trolig kunne vinne sju ganger, men han vant aldri igjen. Du må nyte øyeblikket til denne unge gutten. Du vet aldri hva som skjer i livet, sier Peiper til TV 2 før starten på den siste Tour-etappen til Paris.

Pogacar fylte 22 år mandag. Bare franske Henri Cornet med sine 19 år og 352 dager har vunnet Tour de France yngre da han gjorde det i 1904.

– Dette er den beste bursdagspresangen jeg kan få, selv om jeg ikke bryr meg så mye om bursdager, sier Pogacar, som slet med å sette ord på følelsene også dagen etter at han sikret seg den gule trøyen.

– Det er utrolig. Det er virkelig vilt. Selv om jeg hadde endt på andreplass eller helt sist, ville det fortsatt vært fint å være her. Dette er toppen av toppen. Jeg kan ikke beskrive følelsen, sier Pogacar.

Sloveneren hadde både Kristoff og Vegard Stake Laengen på laget.

– I dag var det et spesielt øyeblikk for meg sammen med mine lagkamerater. Det var tid til å snakke litt på sykkelen. Det var ikke bare full gass som på de andre dagene. Jeg har stor respekt for alle rytterne, og alle har gratulert meg i dag. Jeg er veldig takknemlig for å være en del av en så fantastisk sport, sier Pogacar i intervjuet like etter den siste etappen.