Bussjåførene streiker nå for første gang på 22 år. Og det er forberedt på en langvarig streik.

Søndag morgen gikk 3.800 bussjåfører i Oslo og Viken ut i streik. Det er første gang de streiker siden 1998.

Busssjåførene krever nå industriarbeiderlønn, og betalt for den tiden de faktisk arbeider.

– I dag får vi ikke betalt hvis vi er mindre enn ti minutter forsinket, og det er vi veldig ofte. Vi vil også ha en regulering på at vi har betalt tid når vi skal sikkerhetssjekke bussen før avgang, sier klubbleder i Oslo Sporveiers arbeiderforening Marit Sauge til TV 2.

– Veldig lenge

Hun forteller at streikeviljen blant bussjåførene er helt enormt stor.

– Jeg har aldri opplevd maken til dette. Vi kan holde på veldig lenge. Disse bussene skal bli stående helt til våre krav blir møtt, sier Sauge.

Mandag morgen vil tusenvis av passasjerer i Oslo og Viken stå uten et tilbud. Siden streiken er lovlig, kan kollektivselskapene ikke sette inn ekstra kapasitet på tog, T-baner, trikker og båter.

Mange er også avhengig av bussen, og kan ikke benytte seg av andre transportmidler.

– Gått over en grense

Sauge sier til TV 2 at hun syntes det er trist at streiken går utover andre.

– Vi er ikke en bransje hvor det er hyppige streiker, og vi har holdt ut i årevis med at vi ikke har fått de løftene som ble gitt oss da bransjeavtalen ble inngått. Nå vil vi ikke mer, det har gått over en grense rett og slett, sier hun.

Klubblederen håper derfor at folk har forståelse for at dette er en streik som sitter veldig langt inne, og en streik bussjåførene føler de må ta.

Abdikadir Salah er bussjåfør i Ruter. Han mener kravet deres ikke er så veldig stort.

– Vi er jo mennesker som alle andre, vi har familie å forsørge, vi har boliglån og billån, sier han.

– Det blir ganske feil

NHO Transport-sjef Jon H. Stordrange mener kravet til bussjåførene er urimelig høyt.

– Kommunesektoren ble ferdigforhandlet i forrige uke, med lønnsøkninger på to-tre kroner i timen, da kan ikke vi plutselig gå opp og tilby 20 kroner i timen. Det blir ganske feil i dagens situasjon, sier Stordrange til TV 2.

Partene i streiken opplyste til TV 2 søndag kveld at det er uaktuelt med videre forhandlinger utover kvelden.