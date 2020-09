Familie trodde de ble akutt forgiftet – hadde spist sønnens hasjbrownies

Da en familie i Agder plutselig følte seg svimle og dårlige, ringte de ambulansen og fortalte at de hadde blitt akutt forgiftet. Det visste seg imidlertid å være noe helt annet.

Klokken 17.26 fikk politiet i Agder melding via AMK om at en familie følte seg dårlig og svimle, og at de trodde de hadde blitt akutt forgiftet.

– Vi rykket ut sammen med ambulanse. Det viser seg at sønn i huset har bakt hasjbrownies som resten av familien har forsynt seg av, skriver politiet.

Ingen ble alvorlig syke etter å ha spist kaken, opplyser politiet.



– Om de har blitt servert kaken, eller forsynt seg selv er uvisst. De har i hvert fall ikke spist dette med vilje, og visste ikke hva dette var for noe, sier operasjonsleder Øyvind Hægeland til TV 2.

Sønnen som hadde bakt hasjbrowniesen innrømte imidlertid ikke dette før ambulanse og politiet kom til stedet.

– Han vil bli anmeldt etter narkotikalovgivningen, og kan vente seg en bot, sier Hægeland.

Familien ble sjekket på stedet, og det ble raskt avklart at de ikke hadde behov for videre oppfølging av helsevesenet.