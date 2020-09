Grønnkledde Sam Bennett vant på Champs-Élysées

Sam Bennett ikledd den grønne poengtrøyen var suveren på oppløpet på Champs-Élysées og vant siste etappe av årets Tour de France.

– Jeg klarer ikke å beskrive hvor glad jeg er. Å vinne her i grønn trøye på Champs-Élysées – den største scenen for spurterne … Jeg hadde ikke trodd jeg skulle vinne her, og spesielt ikke i grønt. Guttene gjorde en fantastisk jobb for meg hele dagen. Det er en fantastisk følelse. Jeg kan ikke takke folk nok, sier Bennett i seiersintervjuet.

Mads Pedersen ble nummer to, mens Peter Sagan kom på tredjeplass.

Alexander Kristoff og Edvald Boasson-Hagen var begge med i spurten, men klarte aldri å true seieren til suverene Bennett. Nærmest var Kristoff med sin fjerdeplass. Boasson-Hagen ble nummer tolv.

– Det var i hvert fall bedre enn de siste spurtetappene, så beina var egentlig gode nok. Du ser på slutten at jeg hadde like høy toppfart som de andre, men jeg ventet kanskje litt lenge. Det er et par linjer som er bedre enn de andre, men alle de gode linjene var tatt. Det var litt for mange foran meg, så jeg måtte ut på brosteinen, sier Alexander Kristoff til TV 2.

– Sagan har ikke vært god nok

Sam Bennett sikret seg den grønne poengtrøyen på den siste etappen etter å ha lagt ned heroisk innats i hele Touren for å vippe Peter Sagan ned fra tronen. Slovaken har tatt grønn trøye i sju av de åtte siste årene.

– Sagan var faktisk ikke i nærheten. Vi er vel enige om at Peter Sagan ikke har sett 110 prosent forberedt ut til årets Tour de France sammenlignet med tidligere utgaver, så han har lært at du ikke vunnet grønn trøye hvis du ikke er hundre prosent forberedt, sier TV 2s ekspert Johan Kaggestad.

– Sagan har ikke vært god nok. Han har prøvd og prøvd, og til tider ofret hele laget – kanskje litt i overkant, men det er kult å se hvor mye han vil ha trøyen. Men du kan ikke komme til Tour de France med det nivået som er der uten å ha gjort hjemmeleksen hundre prosent. Det ser du også av resultatene, følger TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd opp.

Søndagens triumf på Champs-Élysées var Bennetts andre etappeseier i Touren. Peter Sagan reiser hjem fra Frankrike uten en eneste seier.

Nordmenn feiret gul trøye

Tadej Pogacar sikret seg sammenlagtseieren på lørdagens tempoetappe. Sloveneren til UAE Team Emirates tok også klatre- og ungdomstrøyen.

Alexander Kristoff og Vegard Stake Laengen er nå i et eksklusivt selskap med Atle Kvålsvoll, Kurt Asle Arvesen og Edvald Boasson-Hagen. Det er nordmennene som har vært på lag med sammenlagtvinneren i Touren.

– Det var spesielt. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle få oppleve å være på lag med en rytter som vinner sammenlagt. Det er ikke mange nordmenn som har opplevd det, nå så er jeg og Stake i «Hall of Fame». Det er kult. Det var gåsehud i går da han vant, og jeg hadde litt gåsehud da jeg kom inn her også, sier Kristoff.