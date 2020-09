Ivar Hoff rangerer Bodø/Glimt over Rosenborg: – Jeg har aldri sett maken

Brann–Bodø/Glimt 1–3

Brann var på jakt etter å revansjere seg etter at Vålerenga ydmyket dem på det groveste forrige runde. Men det var ikke hvem som helst de måtte slå for å komme seg tilbake på sporet.

Bodø/Glimt er ubeseiret hittil i Eliteserien. På 17 kamper har de vunnet 15 og spilt to uavgjort. Målforskjellen var før søndagens kamp utrolige 62-19. Bergenseren Kjetil Knutsens menn har rett og slett vært uslåelige.

Brann derimot valgte å avslutte samarbeidet med Lars Arne Nilsen etter en svak start på sesongen, inn kom Kåre Ingebrigtsen, men trønderen har ikke fått starten han hadde sett for seg.

Som om ikke presset rundt Brann var stort nok etter nedsablingen fra Vålerenga, valgte en av deres beste spillere denne sesongen, Gilbert Koomson å ikke møte opp på trening i starten av denne uken.

– Jeg hadde kuttet Koomson ut. Man vinner ikke kamper med slike spillere i stallen. Hvilket signal sender du til resten av laget om du tar ham inn igjen? var den knallharde dommen til Ivar Hoff i FotballXtra.

Neste uke blir neppe mindre turbulent for rødtrøyene etter at Bodø/Glimt tok tre poeng på det man nok kan si ikke var deres beste opptreden denne sesongen. Men med seier mot Brann er det hele 16 poeng ned til Molde som ligger på andreplass.

Ivar Hoff gjorde sin første opptreden i FotballXtra denne sesongen og sparte ikke på kruttet.

– Vi må ikke glemme det Rosenborg og Nils Arne Eggen gjorde. All ære til dem. Men Bodø/Glimt har innført en måte å spille på vi aldri har sett i Norge før. For meg og mitt hjerte, så har jeg aldri sett maken, og kommer nok aldri til å oppleve det heller for jeg har ikke så mange år igjen, var dommen fra en sprudlende Ivar Hoff.

Stille før stormen

Men det startet bra for Brann. Bodø/Glimt som har valset over nesten samtlige motstandere denne sesongen hadde store problemer med å få i gang den raske fotballen deres som har tatt hele Norge med storm.

Om det var gresset eller fokus på AC Milan som hindret gultrøyene i å spille sitt eget spill er ikke godt å si. Lagene gikk til pause uten nettkjenning. Nærmest var Ulrik Saltnes som fikk stå helt alene i Brann-boksen, men headingen til nordlendingen gikk utenfor målet til Håkon Opdal.

For Brann var det Daouda Bamba som var nærmest da han rev seg løs fra Brede Moe og fikk avsluttet. Skuddet var altfor svakt og ble enkelt reddet av Nikita Haikin.

– Vi har muligheter og det kommer vi til å få. Det er en åpen kamp, sa Kåre Ingebrigtsen til Eurosport i pausen.

Eliteseriens farligste duo satte på turboen

Brann startet andre omgang bra, men det tok ikke lang tid før stjernespillerne til Glimt våknet.

Philip Zinckernagel og Jens Petter Hauge er de to største poengkongene i Eliteserien denne sesongen.

Det var nettopp kantspillerne til Glimt som skulle straffe Brann. Jens Petter Hauge satte på turboen og parkerte Vegard Forren.

– Vegard Forren ser ut som en bedriftsspiller der. Han blir rett og slett parkert i den duellen, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Hauge ga ballen videre til Zinckernagel som hamret ballen i mål.

– For et angrep, det går så fort. Philip Zinckernagel klinker ballen i det lengste hjørnet. Dette er Glimt på sitt aller beste, sa Ole Martin Årst i FotballXtra-studio.

– Gratulerer med gullet

Philip Zinckernagel var ikke ferdig for kvelden. Dansken plasserte ballen i hjørnet fra 18 meter, dermed doblet han Glimts ledelse med sitt andre mål for kampen.

HJEMLIGE TRAKTER: Kjetil Knutsen var tilbake i Bergen for kampen mot Brann. Foto: Marit Hommedal

– Gratulerer med gullet. Nå kan dere pynte hele byen. Sleng gjerne på et dansk flagg også for Philip Zinckernagel, var responsen til Ole Martin Årst.

Jens Petter Hauge ønsket også å være med på festen. 20 minutter før slutt stormet han fremover, og etter litt klabb og babb fikk han pirket inn ballen.

– Hvorfor gå til høyre eller venstre når du kan løpe rett frem? De to beste spillerne til Glimt, Zinckernagel og Hauge gjør som de vil, sa Årst.

Tror Glimt kan slå ut AC Milan

Nå tror Årst at Glimt kan gjøre det umulige den kommende uken.

– Kall meg gjerne naiv, men jeg tror de har en mulighet til å gjøre noe på San Siro. De har en selvtillit og et tempo som er av internasjonalt snitt. De har x-factor som det holder. De kommer garantert ikke til å bli overkjørt.

Brann fikk trøstemålet sitt tolv minutter før slutt. Thomas Grøgaard klinket til fra 16 meter og ballen suste i mål. Kort tid senere var Petter Strand farlig frempå, men løpsmaskinen klarte ikke å sette ballen i mål.

Like før kampen var over klinket Daniel Pedersen til fra 20 meter. Skuddet gikk som et prosjektil i stolpen. Et skudd som oppsummerer Branns sesong så langt.