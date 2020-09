To ansatte i Norsk Folkehjelp omkom i ulykke i Stillehavet

De to ansatte døde i en ulykke med eksplosiver på Salomonøyene i Stillehavet.

De to omkomne er den australske statsborgeren Trent Lee og den britiske statsborgeren Stephen Atkinson. Det skriver Norsk Folkehjelp i en pressemelding.

– Vi kan bekrefte at to av våre kolleger omkom i en tragisk ulykke med eksplosiver på Salomonøyene, sier Per Nergaard, assisterende generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Det er foreløpig uklart hva som utløste eksplosjonen.

– Dette er en svært tragisk ulykke, og det eneste vi vet er at det har skjedd en eksplosjon. Vi arbeider nå for å klargjøre årsakene og bistå avdødes familie, sier Nergaard.

Tar sikkerheten på alvor

Ulykken skjedde på Solomonøyene der Norsk Folkehjelp bistår myndighetene med å utvikle en sentralisert database over de store mengdene med eksplosiver fra andre verdenskrig som ligger på øyriket.

– Norsk Folkehjelp har sikkerheten til alle våre ansatte i høysetet og bruker betydelige ressurser på opplæring og beredskap, men dessverre er det umulig å gardere seg helt mot farene eksplosivrydderne utsettes for, sier Nergaard.

Han understreker at denne ulykken må etterforskes ferdig før man kan konkludere hva som har skjedd.

– Fryktelig lei oss

Norsk Folkehjelp har ca. 1850 mineryddere på plass i 19 land over hele verden.

Organisasjonen har jobbet på Salomonøyene med Royal Solomon Islands Police Force og Explosive Ordnance Disposal Team siden 2019.

– Vi er fryktelig lei oss for det som har skjedd, og for tapet av to gode kollegaer. Våre tanker og dypeste medfølelse går til familiene og våre kolleger, sier generalsekretær Henriette Killi Westhrin.