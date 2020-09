Straffebom og rødt kort da Mané strålte: - De dominerer fullstendig

Chelsea - Liverpool (0-0) 0-2

Det var lenge rolig forestilling som ble servert i storkampen mellom Chelsea og Liverpool. Men like før pause tok det fyr da Chelseas Andreas Christensen så rødt.

Vondt ble verre for Frank Lampards mannskap da Sadio Mané, på elegant vis, sendte den regjerende seriemesteren i ledelsen. Samme mann sørget også for 2-0 etter en fullstendig hodemist av Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga.

– Jeg synes det var en god kamp. I første omgang strevde vi med å skape sjanser, men da de fikk rødt kort ble det litt lettere. Jeg syntes vi fortjente å vinne i dag, sier tomålscoreren i et intervju med Sky Sports.

Jorginho fikk muligheten til å redusere fra straffemerket, men Liverpool-keeper Alisson lot seg ikke lure.

Dobbel Mané og Kepa-tabbe

Det var lenge målløst på Stamford Bridge. Men kun fire minutter ut i andre omgang viste Jürgen Klopps dødelig fronttrio verdensklasse. Roberto Firmino spilte vegg med Mohamed Salah før han chippet ballen på bakre stolpe. Der kom en flygende Mané som stanget ballen i det lengste hjørnet.

– Det er en strålende heading av Mané. De tre frontspillerne til Liverpool kombinerer mesterlig og sender gjestene i føringen. De kommer ut i andre omgang og dominerer fullstendig, sier TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

Senegaleseren ga seg ikke der. Samme mann ga gjestene 2-0 ti minutter senere etter en gigatabbe av Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga. Sisteskansen fikk en støttepasning og nølte for lenge før han spilte bort ballen – som ble brutt av Mané.

– Det er noen keepere som kommer unna med det. For vi vet at de skal stå for lagene sine. Dette her er egentlig siste streken under svaret, tror jeg, han er ikke Chelseas førstekeeper, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller i studio.

Straffebom

Drøye kvarteret før slutt fikk Chelsea straffe. Werner fikk ballen ute til venstre og ble felt av Liverpool-debutant Thiago.

Jorginho fikk muligheten fra krittmerket, men Liverpool-keeper Alisson var med på notene og reddet straffesparket.

– Vi ser hva keepere betyr i denne kampen. De er helt utslagsgivende. Når Kepa forærer Liverpool 2-0, er Alisson derimot avgjørende med en strafferedning, uttaler Øyvind Alsaker.

Christensen så rødt

Tre minutter før pause kom Chelseas midtstopper Andreas Christensen på etterskudd i en løpsduell med Sadio Mané. Dansken lå regelrett Liverpool-vingen, som var alene mot Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga, i bakken og fikk først gult kort.

Men etter en liten skikk på VAR-skjermen bestemte dommer Paul Tierney at taklingen heller resulterte i rødt kort. Dermed ble Chelseas allerede vanskelige oppgave ende tøffere.

– Det er ikke noe tvil. Det er en klar forseelse. Det ser veldig ut som om Christensen fratar Mané en åpenbar målsjanse, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller i studio.

Til andre omgang ble Kai Havertz tatt av til fordel for midtstopper Fikayo Tomori.

Det var en rolig åpning på kampen, der ingen av lagene klarte å komme til noen store muligheter i løpet av første 45 minuttene. Til pause var stillingen 0-0.

Liverpools nye signering – Thiago Alcântara – startet på benken men kom inn til andre omgang. For Chelsea var både Kai Havertz og Timo Werner i startoppstillingen.

Liverpools neste motstander i ligaen er hjemmemøtet med Arsenal 28. september, mens Chelsea møter West Bromwich på The Hawhthorns 26. september.