Alicia Keys sier at det ikke var gitt at hun skulle ende opp som en av verdens mest populære artister.

Den amerikanske superstjernen Alicia Keys slo for alvor gjennom med debutalbumet «Songs in A Minor» i 2001. Albumet solgte over 12 millioner eksemplarer verden over.

Siden da har hun gitt ut en rekke låter og albumer som har gått til topps på hitlistene. Men ifølge Keys selv var det ikke gitt at det skulle bli sånn.

I et nytt intervju med britiske The Guardian åpner hun seg opp om en tøff oppvekst.

– Feil sted til feil tid

39-åringen vokste opp i bydelen Hell's Kitchen i New York, som på den tiden ble sett på som et utsatt område.

– Det var ikke meningen at jeg skulle komme meg bort fra Hell's Kitchen. Det var meningen at jeg skulle bli prostituert, en ung mamma som 16-åring eller narkotikamisbruker. Jeg er den som skulle ha vært på feil sted til feil tid og enten blitt skadd eller myrdet, sier Keys i intervjuet.

Men da gjennombruddet i 2001 var et faktum, var Alicia Keys på alles lepper. Superstjernen beskriver tiden som overveldende.

– Jeg visste ikke hvordan jeg skulle si nei. Og jeg klarte ikke å skape et privatliv for meg selv. Det føltes ut som jeg tilhørte alle, og jeg visste ikke hvordan jeg skulle håndtere det, forteller hun åpenhjertig.

– Veldig sårbar

Keys forteller også at det var flere som prøvde å dra utnytte av kjendistatusen hennes.

– Det var mye jeg ikke visste om økonomi, og det var definitivt folk som prøvde å dra utnytte av det. Jeg var veldig sårbar, sier hun.

I disse dager er Alicia Keys aktuell med et nytt album som har fått navnet «Alicia». Flere av sangene er inspirert av artistens oppvekst, og drømmen om et bedre liv.

– Hva faen er en drøm? Å ha en drøm er luksus, når du må betale regninger og skaffe mat til barna dine. Det er derfor jeg forstår så mye om hva det innebærer å ha styrken til å følge sin egen vei, sier hun.