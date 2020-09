Seerne raser på grunn av dette smykket

Britain's Got Talent fikk over 20 000 klager etter et dansenummer som støttet Black Lives Matter bevegelsen. Nå vekker et smykke nye reaksjoner.

Et dansenummer på talentprogrammet Britain's Got Talent for to uker siden satte sinne i kok for mange briter.

TV-kanalen fikk ifølge The Guardian inn over 24 000 klager på at dansenummeret var for politisk motivert.

Nå har en av dommerne i programmet skapt nye reaksjoner etter at hun hadde på seg et kontroversielt smykke på lørdagens sending.

– Hva faen er det Alesha Dixon har på seg? Dette er et talentprogram i beste sendetid. Det er ikke greit, skriver en seer på Twitter.

Sterke reaksjoner

På lørdagens program hadde den 41 år gamle dommeren Alesha Dixon på seg tre gullsmykker som til sammen stavet BLM.

STOLT: Dixon viste stolt frem smykket på Instagram. Foto: Aleshia Dixon

Smykket blir tolket som en hyllest og støtteerklæring til Black Lives Matter bevegelsen.

Det er svært delte meninger om Dixons valg av smykke. Mange seere reagerer på at dommeren tar et så tydelig politisk standpunkt på et underholdningsprogram i beste sendetid.

Men Dixon har også fått massiv støtte. Flere har tatt til sosiale medier for å hylle sangeren og modellen.

– Utrolig bra, Alesha! Dette er en fantastisk arena for å spre dette viktige budskapet, skriver en seer på Twitter.

Flere tusen klager

Det var dansegruppen Diversity som fremførte det spesielle dansenummeret for to uker siden. De har tidligere vunnet Britain's Got Talent.

Nummeret var tydelig inspirert av Black Lives Matter bevegelsen og det var flere referanser til politivold og dødsfallet til George Floyd.

Nummeret vekket store reaksjoner og har i ettertid fått både kritikk og ros. TV-kanalen ITV fikk totalt inn over 24 500 klager fra publikum, skriver The Guardian.

Slår tilbake

ITV valgte å slå hardt tilbake mot kritikken og brukte tre millioner kroner på å sette opp plakater i byen og reklame i aviser.

På plakaten er det et sort hvitt bilde av danseren Ashley Banjo fra Diversity som kneler. Nederst på plakaten gjør ITV det tydelig at de støtter mangfold og Black Lives Matter.

'We are changed by what we see. Just as we are changed when we are seen.'@BGT | @AshleyBanjo | @diversity_tweet pic.twitter.com/6JeSp8WGD9 — ITV (@ITV) September 19, 2020

Dommeren Alesha Dixon delte bildet på sin Instagram og skrev at hun er stolt av å jobbe hos ITV. Mange ble derfor ikke overrasket da stjernen valgte å gå med et BLM smykke lørdag kveld.

– Bra gjort av ITV å støtte mangfold. Jeg blir stolt! Dette bildet er i alle de nasjonale avisene i dag, skriver Dixon.