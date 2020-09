Heroisk Ruud tapte intens duell mot Djokovic: – Et skyhøyt nivå

Casper Ruud (21) leverte et fantastisk første sett og måtte se seg hårfint slått 5-7 mot verdenseneren i ATP-1000-turneringen i Roma. Men så viste Novak Djokovic (33) hvorfor han er rangert som best i verden.

Casper Ruud imponerte stort mot verdenseneren Novak Djokovic i det som hittil var nordmannens største kamp i karrieren.

21-åringen hadde to settballer i første sett, men måtte til slutt se seg slått 7-5 etter en svært intens duell mot serberen. I det andre settet skrudde Novak Djokovic opp tempoet et hakk, og vant som han ville.

Serberen vant semifinalen i Roma 7-5, 6-3, men nordmannen har all grunn til å være fornøyd med det han viste mot spilleren som er rangert som nummer én i verden.

– Jeg gjorde mitt beste, men han var litt for god på de aller viktigste ballene. Man blir selvfølgelig litt ekstra gira når man leder mot en sånn type spiller og føler man gjør en god jobb, men jeg prøvde å se på det som en hvilket som helst annen match. Det er samtidig noe annet når man spiller mot en så stor spiller som ham, sa nordmannen da han møtte pressen etterpå.

Han la videre til at han i etterkant sitter igjen med mange ulike følelser.

– Man vil gjerne vinne hver kamp man spiller, men noen ganger møter man sin overmann. Det var vel det som skjedde i dag, sa Ruud.

Semifinaleplassen i den anerkjente turneringen er den beste plasseringen til Ruud så langt i karrieren. Og Ruud imponerte i kampen som varte i litt over to timer, selv om det til tider var klasseforskjell på spillerne.

Etter kampen skrøt likevel Djokovic av Ruud.

– Han trener på (Rafael) Nadals akademi, og de har en lik måte å spille på. Han spiller med mye spinn, og forehanden hans er virkelig imponerende, sa 33-åringen i Eurosports sending.

– Det var en tøff kamp gjennom to sett. Kampen varte i over to timer og jeg måtte kjempe for de fleste av poengene, og det første settet kunne gått begge veier, fortsatte serberen.

Måtte se seg slått etter tett duell

Casper Ruud holdt følge med Djokovic i starten, og tok tidlig ledelsen 3-1. Han holdt serberen i sjakk og tok senere ledelsen 4-2.

Djokovic skrudde imidlertid gradvis opp tempoet, men Ruud holdt koken og tok igjen ledelsen 5-3. På stillingen 5-4 fikk Ruud to settballer til å avgjøre. Men Djokovic hentet igjen til deuce, og dessverre for nordmannen tok serberen gamet og slo tilbake til 5-5.

Det var tungt da Ruud ledet 40-15 og altså hadde to settballer. Det ble tett og jevnt i det påfølgende gamet. De to vekslet på å ha fordelen i deuce, før Djokovic avgjorde med sitt totalt niende serveess i kampen og tok føringen 6-5.

I siste game gjorde Ruud noen enkle feil som kostet ham dyrt. På brutalt vist utnyttet Djokovic motstanderens feil og tok seieren 7-5 i første sett.

– Casper spilte rett og slett fantastisk. Helt fantastisk. Det var et sett med skyhøyt nivå, en helt fantastisk tennisskamp, sa idrettssjef i tennisforbundet, Øivind Sørvald, til Eurosport.

Holdt hodet kaldt

Djokovic fortsatte der han slapp og vant første game, men Ruud holdt hodet kaldt i de 30 varmegradene i det påfølgende gamet og utlignet til 1-1. Det var forøvrig det første gamet Ruud vant siden han ledet 5-3 i games i det første settet.

Det norske tennisesset hentet også igjen til 2-2 etter å ha avgjort gamet på lekende vis. Djokovic prøvde å lobbe over nordmannen, men Ruud klarte på en suveren måte å få smashet mens han løp bakover på banen.

De tre neste game gikk til Djokovic etter at verdenseneren skrudde opp tempoet. Han tok ledelsen 5-2, noe som ga Ruud et vanskelig utgangspunkt. Ruud kjempet seg til seier og til 5-3.

Til slutt gjorde Djokovic kort prosess og tok seieren 6-3 i det avgjørende settet. Han er dermed klar for finalen i turneringen etter å ha slått Ruud med 7-5, 6-3.

– Disse kampene man drømmer om

Ruud imponerte da han ble klar for sin første semifinale i en ATP-1000-turnering etter å ha slått hjemmehåpet Matteo Berrettini lørdag. Roma Masters spilles på Ruuds favorittunderlag, nemlig grus.

Søndagens semifinale mot verdensener Novak Djokovic var karrierens hittil tøffeste oppgave for nordmannen. Dette er den største tenniskampen en nordmann har spilt noensinne. Både med tanke på hva som stod på spill og hvem han møtte.

Serberen troner øverst på herrenes verdensranking og har spilt inn 1,3 milliarder kroner i ATP-premiepenger.

– Det er disse alle største kampene man drømmer om. Det å få lov til å spille mot nr. 1 i verden er unikt og veldig stort, sa nordmannen til NTB før kampen.

– Djokovic er en av tidenes største tennisspillere, så dette blir min største utfordring hittil i karrieren. Men jeg får bare prøve å senke skuldrene. Jeg har kommet til semifinalen som er et nytt steg for meg og ikke noe jeg har opplevd før. Jeg skal prøve å nyte det, men samtidig være så grådig jeg kan og spille en god match, mente han.