Warholm tok NM-gull i årets siste konkurranse

Karsten Warholm løp sesongens siste løp under NM i Bergen.

– Denne tiden hadde holdt til både seier og pallplass i nesten samtlige Diamond League.

Karsten Warholm (24) har hatt en strålende sesong og avsluttet med 48,23 på Fana stadion i Bergen. Konkurrentene hadde ikke sjans og 24-åringen løp i ensom majestet nesten gjennom hele runden.

– Først og fremst betyr det veldig mye å være her. Det som er litt dumt er at sjarmen med publikum forsvinner. Men det tar ikke vekk alt arbeidet som de frivillige har lagt ned, sier Warholm til TV 2.



Denne sesongen har Warholm jaktet verdensrekorden til Kevin Young på 400 meter hekk, og han har vært svært nære.

Verdensrekorden til Young er på 46,78 og ble satt i OL i Barcelona i 1992. I Stockholm 23. august løp Warholm på 46,87 som er historiens nest raskeste tid - til tross for at han snublet i siste hekk.

Søndagens løp var Warholms siste for sesongen.

– Er du sliten nå etter alt kjøret du har vært gjennom?

– Det kan jeg faktisk love deg at jeg er. Jeg er ufattelig sliten. Jeg har gått i kjelleren hvert eneste løp. Å gå fra 30 grader i Roma til tolv grader og småregn her i Bergen er tøft, sier Warholm.

I løpet av søndagen skal en jury bestemme hvem som får kongepokalen.

I sesongåpningen i Monaco 14. august løp han på 47,10, mens under forsøket i Berlin 13. september satte Warholm ny banerekord på Olympiastadion med 47,08. Det var karrierens tredje raskeste løp for 24-åringen. To dager senere løp han til 47,62 i Ostrava.

NM-gull til Iuel

På kvinnesiden hadde Amalie Iuel få problemer med å forsvare NM-gullet på 400 meter hekk. Med tiden 55,64 sikret hun seg NM.gull.

Tidlig søndag fikk Iuel beskjed om at koronatesten hun måtte ta etter å ha ankommet fra Roma var negativ. Dermed kunne hun stille til start.