Passasjerskip på grunn utenfor Åland

Det skriver Expressen.

Skipet var på vei fra Åbo til Stockholm søndag formiddag, da det gikk på grunn.

– Det har blitt hørt på radioen, men det er i Finland, så det er ikke i vårt område, opplyser sjø- og luftredningssenerets pressetelefon Marit Visser, til avisen.

– Hvis de trenger hjelp fra oss, vil vi hjelpe, sier hun.

Fikk problemer under seilas

Skipet har plass til 2.400 passasjerer.

– Det er 207 passasjerer og 74 besetning ombord. Vi har tilbudt helikopter fra Stockholm for å hjelpe til, så vi er beredt om Finland trenger hjelp, sier Lars Antonsson i flygräddningscentralens pressetelefon til TV 2.

Til Aftonbladet sier Jan Nemlander på Västra Finlands sjøreddningssentral at det for øyeblikket ser ut til at de må evakuere alle passasjerene.

– Vi har de første enhetene på plass, i tillegg til flere skip rundt, så vi er forberedt, sier han til avisen.

Den finske kystvakten skal nå evakuere alle passasjerene, skriver Expressen.

Nemlander opplyser om at skipet skal ha strandet, men at det ikke er noen risiko for at det vil synke. Det skal heller ikke være noen skadde.

Ålands radio får opplyst at skipet fikk problemer under seilas, og kjørte mot grunnen for å unngå å ta inn vann.

Ble uroligheter

Expressen har snakket med en av passasjerene om bord, Eva Vaihinen. Hun hørte en skarp lyd, da skipet gikk på grunn.

– Jeg kikket ut av vinduet og så at vi var veldig nære en øy.

Hun sier det rolig enn så lenge, men det var noe urolig før alarmen gikk.

– I begynnelsen var det litt urolig før alarmen gikk, da var det en del som var redde. Nå er alle rolige og venter. Jeg antar de ikke har kart lagt hvor stor skaden er enda, sier hun.

Ifølge avisen skal alle passasjerene være samlet på dekk med redningsvester. Ingen får returnerer til rommene sine.

Saken oppdateres.