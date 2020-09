Italia-profil har målsettingene klare

Forrige sesong kom Sampdoria på en svak 15. plass og var lenge med i kampen om å unngå nedrykk. Denne sesongen har Thorsby og laget høyere målsetting.

– I år gikk det dårligere og vi fikk en lavere plassering, men de siste årene har vi tradisjonelt havnet rundt midt på tabellen. Målsettingen er å være der, og kanskje være med å kjempe om en Europa-plass. Det hadde vært skikkelig gøy, sier Thorsby til TV 2.

Men til tross for optimisme og en erfaren trener bak roret, påpeker Thorsby at laget må være klare på startblokkene når skuddet går.

– Det er viktig med en god start sånn at det ikke blir som i fjor der du må kjempe hele sesongen om å holde deg, og hver kamp blir som en finale.

– Må forbedre oss

Fjoråret startet svakt for både laget og Thorsby. Under Eusebio Di Francesco (51) sin ledelse satt nordmannen i kulden og fikk ikke spille på de åtte første kampene.

Nordmannen kom dog sakte men sikkert inn i varmen da Di Francesco fikk fyken og Genova-klubben ansatte Claudio Ranieri (68). Den meritterte treneren, som har vunnet Premier League med Leicester og ledet flere storklubber i Europa, ble Thorsbys og Sampdorias redningsmann. Ranieri sine resultater var godt nok til å holde plassen og få en viss kontinuitet i laget.

I AKSJON: Morten Thorsby. Foto: Simon Arveda

– Han er veldig rutinert, og har et sterkt syn på hvordan vi skal spille fotball. Det er helt tydelig hva han ønsker fra oss og hva vi skal gjøre, forteller den aktuelle landslagsspilleren.

Thorsby er fornøyd med hans erfarne trener og tror laget kan få en god sesong. Selv om han er ærlig på at det ikke blir noen Leicester-sesong.

– Det er mye tilfeldigheter som spiller inn, men vi må forbedre oss. Nå får han en full sesong fra start og det er viktig for å få den tryggheten og en hel sesong med kontinuitet. Det blir nok ingen ligatittel, men en god plassering har vi ambisjoner om.

– Hver eneste kamp er tøff

Sesongstart for Thorsby og co er 20. September borte mot ni ganger regjerende seriemester, Juventus - ledet av ingen ringere enn Andrea Pirlo.

– Juventus borte blir veldig tøff start. Men sånn er Serie A, hver eneste kamp er tøff. Det er bare å komme seg uti det. Det kan være greit å starte med en slik utfordring, så får man den med en gang og ser hvor du står. Ingenting avgjøres helt i starten uansett. Det blir en lang sesong, sier 24-åringen.

Thorsby spilte 24 kamper for Serie A-klubben forrige sesong og ble etter hvert fast bidragsyter for trener Ranieri. Ved sesongslutt stod han med ett mål og en assist. Nå vil han bidra mer.

– Målet er å fortsette den gode utviklingen jeg har hatt fra i fjor. Jeg vil spille så mye som mulig, så å være fast på laget er viktig. Da vil jeg forhåpentligvis kunne score flere mål og bidra med assister, som er en viktig del av spillet mitt og for å holde plassen.

Nordmannen har en annen stor målsetning.

– En stor målsetning for meg er å spille meg fast inn på landslaget. Det er ikke noe å legge skjul på. Men for å bli en del av startelleveren må jeg fortsette utviklingen og gjøre det daglige arbeidet. Det jeg har sett så langt i karrieren. Hardt arbeid over tid gir som regel resultat så det er det jeg vil fortsette med.

– Alt er annerledes

Etter over ett år i klubben som holder til i Genova, langs den nord-vestlige kysten, har Thorsby, som mange andre i 2020, hatt et ganske så annerledes år.

TRIVES: Nordmannen trives i Italia. Foto: Sverre Nodland

Thorsby og Sampdoria har i likhet med alle andre en veldig ulik pre-season fra det de er vant til. Vanligvis har laget en og en halv måned sammen hvor de trener, spiller treningskamper og forbereder seg inn mot sesongen. I år er mye annerledes, og den tidligere Stabæk-spilleren sier det byr på mye utfordringer.

– Det har vært ett spesielt år. Alt er annerledes, spesielt pre-season. Først en lang sesong, pause fra spill i tre måneder, mye spill i sommer, kortere ferie og nå spill uten treningskamper. Det er vanskelig.

Likevel ser Heming-gutten lyst på det.

– Til syvende og sist er det bare fotball, så man må bare fokusere på det man kan gjøre noe med. Det handler om å være flinkest til å tilpasse seg, og er vi dyktige kan det lønne oss.

– Viktig med et godt liv utenom fotballen

Som fotballspiller er hverdagen fylt med treninger, kamper, møter og forberedelser. For fotballspilleren Thorsby er det også viktig å ha et godt liv utenfor banen.

– Fotballen er jobben min og det aller viktigste, men det er helt essensielt å ha en fin hverdag også. Det er en stor faktor for å kunne prestere på sitt aller beste. Derfor er det viktig å ha et trivelig nærmiljø, og her er det ingenting å klage på. Her har man alt. Nydelig mat og vær, i tillegg til flotte mennesker og herlige omgivelser.

Thorsby legger til at store deler av tiden mellom kamper og trening går til avslapning og lade batteriene.

– Det blir mye avslapning i mellom slagene og går i en del lesing, se serier og spise god mat. Nå på sommeren og høsten er det også deilig å ligge på solsengen med en god bok og Middelhavet ved føttene.

– Viktig at man bryr seg

Samtidig som nordmannen har spilt seg til fast plass på laget, har han lært seg italiensk flytende.

– Jeg opplever at de setter stor pris på at jeg har lært språket. Det samme merket jeg da jeg spilte i Nederland. Det viser at du ønsker å integrere deg. For fansen er det viktig, at man bryr seg om klubben, og ikke bare er en tilreisende.

Nordmannen elsker å spille for italienske fans, og sier det er mye følelser i sving.

– Tribunekulturen her er utrolig sterk. Fotball er uten tvil den største sporten. Det er en fantastisk entusiasme blant fansen. Du føler du er i et land hvor fotball er det aller viktigste, og det er veldig morsomt å være en del av.

- Hvordan opplever du italienere?

– Italienere er veldig åpne og hyggelige mennesker. Det er en grunn til at Italia er et så populært feriested for oss nordmenn. De har en sterk kulturell tilhørighet til landet sitt og er med god grunn stolte av maten sin. De er veldig opptatt av å vise dette frem og derfor er det hyggelig for alle å besøke Italia, mener Heming-gutten.

Med så mye gode råvarer å velge i, prøver han å ha et variert inntak av mat.

– Når man er alene blir det en del restaurant, men jeg prøver å være flink til å lage mat hjemme også. Hvis jeg har besøk så er det hyggelig å lage mat sammen.

– Du har lært deg språket. Har du fått italienske venner?

- Ja, jeg har fått noen italienske venner og et nettverk. Det er veldig hyggelig, og fører seg enda raskere inn i språket og kulturen. Å ha et miljø utenfor fotballen er gunstig. Ikke bare være fotballspilleren Thorsby, men også kompisen Morten.

Mer enn en fotballspiller

Thorsby er nylig blitt omtalt som mer enn en fotballspiller. Etter at nordmannen plukket søppel i sin nye hjemby Genova, var det flere enn lokalavisen som fikk øynene opp for Sampdoria-spillerens brennende engasjement. For en måneds tid siden ble Thorsby invitert til Italias klimaminister for å snakke om sin stiftelse ”We Play Green”.

Klima-aktivisten forteller ivrig om stiftelsens formål.

– Stiftelsen handler om å inspirere og engasjere hele fotball-verdenen. Vår tankegang er å få spillerne og klubbene til å ta dette seriøst og vise fansen viktigheten. Da kommer det til å skape et engasjement som kan bre seg ut til fansen og resten av verden.

Landslagsspilleren, som er høyaktuell til Serbia-kampen 8.oktober gjestet også podkasten til Arsenal-spiller Hector Bellerin; ”More Than” nylig. Podkasten handler om fotballspillere som er ”mer enn” en fotballspiller. Her snakker nordmannen om sitt miljøengasjement og møtet med Sergio Costa, Italias klimaminister. Bellerin er selv opptatt av bærekraftig utvikling, og beundrer Heming-guttens innsats for miljøet.

Kamp mot rasisme

Et annet av klodens store samfunnsproblemer er rasisme. Spesielt i italiensk fotball har det vært et stort problem. Den tidligere Stabæk-spilleren er klar i sin tale om temaet.

– I 2020 burde det ikke vært en sak, men dessverre er det fortsatt det. Jeg har ikke hørt eller opplevd noe sånt personlig, men har fått med alt som har skjedd. Det er viktig å stå opp for det. På samme måte som klimakampen er likestilling og rasisme viktige saker. Jeg støtter opp om både spillere og klubber som tar disse kampene.