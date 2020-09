Fotballryktene: – United-profil på vei til Tottenham for 300 millioner kroner

José Mourinho jakter på forsterkninger fra gamleklubben Manchester United. Manchester City gir ikke opp å hente fransk stjerneskudd. Her er søndagens fotballrykter.

Tottenham har kontaktet Manchester Uniteds og lagt inn et bud på i overkant av 300 millioner kroner på Jesse Lingard, hevder Daily Star Sunday. Manager José Mourinho hadde som kjent 27-åringen i troppen da portugiseren trente Manchester United, og vet hvilke kvaliteter den offensive midtbanespilleren besitter. Manchester United vil trolig gå med på et salg av Lingard.

West Ham har gitt Chelsea klar beskjed om at den 21 år gamle midtbaneprofilen Declan Rice ikke er til salg, uansett pris, påstår 90min.

Manchester City har fått avvist et bud på 550 millioner kroner for den franske forsvarsspilleren Jules Kounde. Sevilla krever en enda høyere sum for å gi slipp på 21-åringen, rapporterer Marca.

Barcelona må gi opp håpet om å kjøpe Liverpools nederlandske midtbanespiller Georginio Wijnaldum på grunn av La Ligas strenge finansielle regler, skriver Sunday Mirror.

Wolves har kommet med en henvendelse til Liverpool for å undersøke mulighetene for å hente den 27 år gamle midtbanespilleren Alex Oxlade-Chamberlain. Det skriver Sunday Mirror.

Leeds United vil forsøke å kjøpe Manchester Uniteds kantspiller Daniel James dersom 22-åringen blir gjort tilgjengelig for salg på Old Trafford, melder Daily Star Sunday.

Valencia skal samtidig ha kommet med et bud på 70 millioner kroner for Manchester Uniteds andrekeeper Sergio Romero. Men manager Ole Gunnar Solskjær vil trolig ikke gi slipp på 33-åringen, ifølge Sunday Mirror.

Lyon president Jean-Michel Aulas sier i et intervju at Arsenal ikke vil ha råd til å kjøpe den 22 år gamle franske midtbanespilleren Houssem Aouar fra klubben, ifølge Goal.

Evertons playmaker James Rodriguez kom til den engelske klubben gratis, viser nye opplysninger som kommer frem i Sunday Times.



Den franske midtbanespilleren Tanguy Ndombele, som har blitt koblet til både Inter Milan og Juventus, har gjort det klart at han vil bli værende i Tottenham og kjempe for suksess under José Mourinho, melder L'Equipe.



Juventus-trener Andrea Pirlo avviser alle rykter og sier at det er helt usannsynlig at Luis Suarez vil ankomme de regjerende Serie A-mesterne. Det skriver Football Italia.

Barcelonas manager Ronald Koeman bekrefter at den spanske midtbanespilleren Riqui Puig (21) skal sendes ut på lån. Han nevner imidlertid ikke hvilken klubb 21-åringen skal til, ifølge Marca.