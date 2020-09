Linda Therese (50) er urolig for jobbsituasjonen fremover

Mandag morgen må de som vanligvis tar buss til skole og jobb, finne andre løsninger. Alle busser i Oslo og Viken står fremdeles stille grunnet busstreiken.

Linda Therese Ringstad (50) er én av mange som er påvirket og ikke kommer seg på jobb.

Hun bor i Moss og jobber som helsesekretær ved Sykehuset Østfold på Kalnes i Sarpsborg. Hun jobber normale dagvakter, mandag til fredag, hver uke, og er avhengig av bussen til jobb, da hun ikke kjører bil.

PÅVIRKET: Linda Therese Ringstad håper folk lar være å fylle opp andre kollektivtilbud, slik at smittevernet kan opprettholdes. Foto: Privat

Nå er hun urolig for om hun i det hele tatt kommer seg på jobb i tiden fremover.

– Jeg tenker på sykepleiere, helsefagarbeidere, leger og andre viktig samfunnskritiske funksjoner som blir påvirket av dette. Jeg er bare helsesekretær, men det er klart min jobb er også viktig, sier hun til TV 2.

Vanskelig å holde avstand

For de som normalt sett skulle tatt bussen, må nå finne andre måter å komme seg på jobb. Det kan bety flere mennesker på trikker, T-baner og tog. Ringstad påpeker at det vil gjøre det vanskeligere å overholde smittevern.

– Det vil jo bli vanskeligere å overholde 1-metersregelen, dersom det blir flere folk på andre kollektivalternativer, sier hun.

– Om de har tenkt på smittevern rundt forhandlingsbordet vet jeg ikke. Jeg håper de får gjennom sine krav, og at de som kan ha hjemmekontor, eller gå og sykle til jobb, gjør det for at trykket skal bli mindre på alternative reisemåter, slik at godt smittevern kan opprettholdes.

Ringstad har imidlertid forståelse for bussjåførene som streiker.

– Jeg har full respekt for streiken, og jeg forstår hvorfor. Lønnsforhold i mitt forbund ble satt på vent på grunn av pandemien. De har vært satt på vent for mange nå, grunnet pandemien, og én gang må de jo få startet. Om de bruker pandemien er ikke godt å si, men jeg forstår logikken i hvorfor de nå tar grep, sier hun og legger til:

– Da kan det være de får gjennomslag for sine krav raskere.

Kortvarig løsning

De fleste av hennes kollegaer bor både i Fredrikstad og Sarpsborg. Ifølge Ringstad kan det være enklere å samkjøre, når man flere bor i større byer.

– Det er kanskje lettere å samkjøre med kollegaer derifra, til sykehuset. Jeg bor i Moss, og det er ikke like mange av kollegaene som bor her. I tillegg jobber mine kollegaer stort sett turnus, noe som gjør det vanskelig å få til en samkjøring, sier hun.

Ringstad har skaffet seg skyss til jobb mandag morgen.

– Jeg har heldigvis en snill, pensjonert pappa, så han kjører meg til jobb i dag. I tillegg har det løst seg et par dager til denne uken, men det er kun til jobb. Jeg vet ikke hvordan skal jeg komme meg hjem enda.

Hun har også kontaktet kollegaer angående samkjøring, men det er fremdeles usikkert hvordan hun skal komme seg til og fra arbeid i tiden fremover, dersom streiken vedvarer.

Om hun ikke finner noen alternativer, kan drosje bli eneste utvei. Det kan bety store summer i ekstra reiseutgifter.

– Fra meg til jobb koster det 800 kroner, én vei. Jeg har ikke mulighet til å betale 1600 kroner hver dag i en uke.

– Vi er lavtlønnet vi også. Om jeg skulle vært hjemme måtte sykehuset satt inn noen andre for å ta min jobb. Det går ikke, sier hun.

Tar større sjanser

Leder i Norsk Sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen understreker det hun har sagt under hele koronapandemien.

– På lik linje med alle andre samfunnskritiske yrker er det viktig at også sykepleiere kommer seg på jobb, sier hun.

Hun påpeker imidlertid at streiken fører med seg konsekvenser.

– Streiken fører til større vanskeligheter for å komme seg til og fra jobb, i tillegg til at de utsettes for større smittefare i overfylt kollektivtrafikk.

KONSEKVENSER: Leder i Norsk Sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen sier det busstreiken vil føre med seg konsekvenser for folk med samfunnskritiske funksjoner. Foto: Norsk Sykepleierforbund

Sykepleierforbundet har selv måtte sette forhandlinger på vent, grunnet pandemien. Sverresdatter Larsen har imidlertid forståelse for streiken.

– Ingen arbeidsorganisasjoner tar lett på streik, og særlig ikke i den situasjonen som samfunnet nå står i. Bussjåførene har samfunnskritiske roller de også. Det er viktig at arbeidsgiverne sørger for at også de kan leve av og med yrket de har valgt, sier hun.

Forbundssekretær i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen er lei for at streiken rammer en tredjepart.

– Det er selvfølgelig ikke meningen at tredjeparter skal bli rammet av dette, men når vi ikke klarer å bli enige, er streik det eneste verktøyet vi sitter igjen med, sier han.

Smittevern like viktig

I over 10 år har bussjåførene ventet på å komme opp på et lønnsnivå på lik linje med industriarbeidere. At de nå velger å streike under koronapandemien, sier Sivertsen ikke er noe de kan styre.

– Datoene har blitt satt av enige parter om når det skal forhandles. Det er en risiko at man kan få en arbeidskamp, og ikke noe vi kan styre inn eller bort i fra.

Busstreiken kan føre med seg mer trykk på andre kollektivalternativer, men Sivertsen understreker at det er andre muligheter. I tillegg påpeker han at helsemyndighetenes smittevernråd fremdeles må følges.

– Folk må forholde seg til smitteverntiltakene. Vi må ta covid-19 på høyst alvor, selv om bussene ikke går. Det vil være mulig å bruke T-bane, trikk, tog og taxi.

Han har imidlertid forståelse for at flere nå får utfordringer knyttet til blant annet reisevei til jobb og skole.