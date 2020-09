3.800 bussjåfører i streik – full stans i busstrafikk

De 3.800 sjåførene går ut i streik fra klokken seks søndag morgen.

Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund og Fagforbundet mener at arbeidsgiverne har vist manglende vilje til å komme dem i møte.

– Dessverre har vi måttet gått til streik, for arbeidsgiver har overhodet ikke vært villig til å gå oss i møte, verken på lønn eller andre krav, sier forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes på pressekonferansen søndag morgen.

Klungnes påpeker at lønnsutviklingen til bussjåførene har sakket akterut over flere år.

– Vi har en enighet med arbeidsgiver om at bussjåførene skal ha lønn på lik linje med industriarbeiderlønn. Det tilbudet vi fikk gikk i motsatt retning. Det er løftebrudd.

Klungnes mener at arbeidsgiverne har brukt koronapandemien som et påskudd i forhandlingene.

– Busselskapene er ikke i noen krise og nesten ingen sjåfører er permittert. Likevel skal sjåførene nok en gang ta til takke med smuler. Det finner vi oss ikke i, uttalte han til NTB.

Under pressekonferansen påpeker han i tillegg et annet moment knyttet til streiken.

– Man har ikke ville satt av nødvendig tid til sikkerhetsjekken. Det kan ikke være noe busssjåføren gjør på fritiden sin, sier han.

HÅPER PÅ ET AKSEPTABELT TILBUD: Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes håper arbeidsgiver vil komme med et akseptabelt tilbud, slik at streiken blir avsluttet raskt. Foto: Terje Pedersen

Klungnes sier de vil be arbeidsgiver tenke seg om, og komme med et akseptabelt tilbud, slik at streiken kan bli avsluttet raskt.

– Slik situasjonen var hadde vi ikke noe annet valg. Vi var nødt til å gå til streik, sier han.

– Svært høye krav

– Arbeidstakersiden kom til mekling med svært høye krav, som vi dessverre ikke hadde muligheter for å kunne innfri, sier administrerende direktør Jon H. Stordrange i NHO Transport.

Han mener at færre reisende og reduserte billettinntekter har medført en vanskelig og usikker situasjon.

– Det viktigste for oss er å unngå permitteringer, sikre jobber og opprettholde et godt busstilbud til passasjerene. Derfor har vi ikke muligheter til å gi mer enn det andre grupper har fått, sier Stordrange.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland sier at avstanden mellom partene var så stor at han ikke kunne legge fram noe forslag til løsning.

– Det var noe bevegelse mellom partene, men ikke nok til at det kunne bli enighet, sier han.

Kan bli utvidet

I det første streikeuttaket er det tatt ut 3.800 bussjåfører i Oslo og Viken, hvorav rundt halvparten er organisert i Yrkestrafikkforbundet.

Forbundssekretær i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen varsler at streiken kan bli utvidet.

– Vi vil sannsynligvis innen kort tid oppleve en utvidelse av streiken i landet. Hvis at det er slik at vi må ta det skrittet, har vi mellom 10.000 og 12.000 bussjåfører som står klar til å ta kampen om rettferdige vilkår, sier Sivertsen.

PRESSEKONFERANSE: Arbeidstakerorganisasjonene holdt pressekonferanse, etter at meklingen ikke førte fram og bussjåfører i Oslo og Viken går ut i streik fra søndag morgen. F.v. Dag Einar Sivertsen, Fellesforbundet, Jane Brekhus Sætren, Norsk Jernbaneforbund, Jim Klungnes, Yrkestrafikkforbundet og Stein Gulbrandsen , Fagforbundet. Foto: Terje Pedersen

Store konsekvenser

Kollektivselskapet Ruter opplyser at streiken innebærer at alle by- og regionbusser i Ruters område blir innstilt. Også bussene til Brakar og Østfold kollektivtrafikk er berørt. Brakar opplyser at noe av skoleskyssen blir opprettholdt.

De oppfordrer sine passasjerer til å velge alternative transportmåter, eller til å la være å reise. Det vil ikke bli satt inn ekstra kapasitet, noe som er i tråd med reglene for en lovlig arbeidskonflikt.

Ruter advarer om at deres reiseplanlegger-app ikke er oppdatert, og selskapet gjør oppmerksom på at det kan bli mange reisende med trikk, T-bane, tog og båt, noe som vil kunne medføre at Ruter ikke kan tilrettelegge for at passasjerer kan holde anbefalt avstand.

– Ikke reis med mindre du må, hold anbefalt avstand og bruk munnbind etter anbefalingene fra helsemyndighetene, skriver Ruter i en pressemelding.

Kollektivselskapet opplyser videre at reisegarantien ikke gjelder ved streik.

Vy opplyser at all rutetrafikk og skoletransport stopper. I tillegg blir Vys buss for togtilbud rammet. For Vy tog vil en streik også berøre Østfoldbanen, Hovedbanen og Drammenbanen, hvor det søndag formiddag er arbeider og dermed alternativ transport, skriver Vy på sine nettsider.

Full stopp i Østfold

Det er Vy-sjåfører som kjører for Østfold kollektivtrafikk, noe som gjør at alle bussene i Østfold også stopper opp. Hele kollektivtilbudet vil i så fall opphøre fram til streikens slutt. Det omfatter også skolebussene, opplyser Østfold kollektivtrafikk.

Også flybusser, samt skolebusser og servicelinjer andre steder i Viken, blir rammet av streiken.

