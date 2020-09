Person hentet med luftambulanse etter påkjørsel

Politiet forteller til TV 2 at de fikk melding klokken 00.36 om at en navngitt person hadde kjørt inn i en folkemengde utenfor en nattklubb, for så å kjøre videre.

– En person er sendt med luftambulanse, formentlig hardt skadet, sier operasjonsleder Frank Brevik.

Han forteller at de har registreringsnummeret på bilen, som er en sølvgrå Volvo V70, og at de har kalt ut ekstramannskap for å lete etter denne.

– Vi har patruljer på stedet og etterforskning er iverksatt, sier Brevik.

Klokken 01.41 melder politiet at de har kontroll på det som skal være sjåføren av bilen.