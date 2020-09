Trump sier han har godkjent Oracles Tiktok-kjøp

Avtalen vil tillate at Tiktok fortsatt brukes i USA. Tidligere har Trump truet med å blokkere appen, fordi den ifølge ham utgjør en sikkerhetstrussel.

Til reportere utenfor Det hvite hus sa han lørdag at han har gitt avtalen Tiktok-eier Bytedance har gjort med Oracle sin «velsignelse», og at avtalen innebærer at sikkerhetstrusselen er håndtert, skriver Reuters.

Om lag 100 millioner amerikanere bruker appen.

