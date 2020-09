Rasende demonstranter mener pandemien er en bløff – 32 personer pågrepet

Britisk politi har pågrepet 32 personer etter at flere hundre brøt avstandsregler i en demonstrasjon mot smitteverntiltak og vaksinering i London.

Folkemengden fikk ordre om å forlate Trafalgar Square, men mange demonstranter nektet, opplyser politiet.

Enkelte oppførte seg fiendtlig og det var noen voldelige utbrudd mot politifolk.

Som et resultat av dette ble totalt 32 personer pågrepet, siktet for ulike lovbrudd, deriblant vold og brudd på koronaregler. To politifolk fikk mindre skader.

Smitten øker

Demonstrasjonene skjer etter at smitten igjen har blomster opp i Storbritannia med over 4000 nye smittetilfeller registrert på fredag. Tallet er det høyeste siden 8. mai, skriver Sky News.

Flere steder har nå innført lokale restriksjoner, og statsminister Boris Johnson har innført forbud mot å være samlet mer enn seks personer på private arrangementer.

Flere av demonstrantene hadde med seg skilt hvor det blant annet sto at koronapandemien er en bløff, samtidig som de beskylder britiske myndigheter for å skjule sannheten.

Skyhøye bøter

Samtidig som smitten øker i et hurtig tempo, har myndighetene opplyst om nye regler knyttet til isolasjon dersom man blir smittet.

Fra og med 28. september blir alle smittede pålagt å isolere seg selv. Ved regelbrudd blir det gitt en bot på 1000 pund, eller cirka 11.000 norske kroner. Dersom regelen brytes flere ganger vil boten øke til 10.000 pund, noe som tilsvarer over 100.000 norske kroner.

