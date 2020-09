United-stjernen mener at laget trenger nye spillere - Solskjær ber spillerne se seg i speilet

Manchester United 1-3 Crystal Palace

Luke Shaw, som mistet innspurten av forrige sesong med skade, var tilbake for Manchester United i sesongpremieren mot Crystal Palace.

Den etterlengtede returen ble derimot blytung med 1-3-tap i sekken på Old Trafford. På spørsmål fra TV 2 om hvor det gikk galt for Ole Gunnar Solskjærs menn i første kamp, svarer venstrebacken:

— Sannsynligvis alle steder på banen. Vi var ikke klare. Vi manglet selvtillit og skarphet. I kveld var et veldig annerledes United, og det var ikke bra nok. Konsekvensene er nok at veldig få av oss har trent sammen. I kun 4-5 dager har vi trent sammen hele laget. Jeg skal ikke klage på det, men jeg tror det har noe å si.

Mener at United må gjøre som konkurrentene

Det var mange spørsmål knyttet til hvordan United ville se ut i åpningskampen med kun 34 dager mellom forrige sesong og denne.

På den snaue måneden mellom sesongene, har de røde djevlene signert én spiller, Donny van de Beek. Nederlenderen kom inn fra benken i sin debut og scoret Uniteds reduseringsmål mot Palace.

Til sammenligning har konkurrentene har vært mer aktive på overgangsfronten. Chelsea har brukt mye penger på blant andre Timo Werner og Kai Havertz. Thiago og Diogo Jota har ankommet Liverpool. Manchester City har signert Nathan Aké og Ferrán Torres. Tottenham annonserte Gareth Bale-retur og signeringen av United-linkede Sergio Reguillón lørdag.

Nå ønsker Shaw at United gjør som rivalene og åpner lommeboken.

– Som jeg sa: Vi har en veldig god stall, men personlig tror jeg at vi trenger flere spillere for å forsterke troppen. Det kan gi oss en boost. Når man ser seg rundt at andre lag forsterker lagene, så må vi også gjøre det for å holde oss oppe med dem andre, sier venstrebacken.

TAP: Ole Gunnar Solskjær og Manchester United fikk en tung start på sesongen. Nå jakter han forsterkninger. Foto: Richard Heathcote

Solskjær: – Vi vil forbedre oss

Ole Gunnar Solskjær tok en annen tone enn Shaw da TV 2 la frem forsvarsspillerens kommentarer for ham på pressekonferansen etter kampen.

– Vi kan spille så mye bedre enn det vi gjorde i dag. Ser man på benken, og på dem som ikke er med i troppen i dag... Vi må se på innsiden først. Men igjen, vi ser alltid etter muligheter til å forbedre oss og etter spillere som er tilgjengelig til en riktig pris. Men i dag kan spillerne se seg i speilet i stedet, svarte United manageren TV 2s spørsmål.

Kristiansunderen er ikke i tvil om at laget hans kommer til å se bedre ut utover i sesongen.

- Alle vet vi kan bedre enn dette, vi var ikke skarpe nok. Vi vil forbedre oss, dette var mer eller mindre pre-season for oss.

- Vi kan ikke være skuffet over at vi ikke var på vårt beste nå, la Solskjær til.

Manchester Uniteds neste kamp i Premier League er borte mot Birghton 26. september. Kampen ser du på TV 2 Sport Premium og Sumo.