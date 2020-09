Pakke med dødelig gift sendt til Donald Trump

Pakken ble sendt tidligere denne uken og inneholdt giftstoffet ricin, det skriver CNN.

To tester har bekreftet at pakken inneholdt det giftige stoffet som ble stoppet av politiet.

Trolig sendt fra Canada

FBI og Secret Service undersøker nå saken. De forsøker nå å finne ut hvem som sendte den og avklare om andre konvolutter er på vei i posten, skriver The New York Times. Det hvite hus har foreløpig ikke kommentert saken.

Det er uklart når konvolutten ble stanset, og etterforskere tror den ble sendt fra Canada, ifølge The New York Times' kilde.

All post til Det hvite hus sorteres og undersøkes på en annen adresse før den videresendes til presidentboligen.

Ifølge CNN er ricin et ekstremt giftig stoff som kommer fra Ricinius-planten. Giftstoffet har blant annet blitt brukt i flere terrorangrep.

GIFTIG: Giften stammer fra frø fra Ricinius-planten. Dersom man får det i seg kan man i verste fall dø. Foto: Jens Kalaene

Ingen motgift

Den kan bli brukt som pulver, pellets eller i syre-form. Hvis man får giftstoffet i seg kan det føre til kvalme, oppkast og indre blødninger i magen eller tarmene, etterfulgt av svikt i lever, milt og nyrer og død ved kollaps i sirkulasjonssystemet.

Det finnes ingen kjent behandling eller motgift mot stoffet.

I 2014 ble skuespilleren Shannon Richardson dømt til 18 års fengsel for å ha sendt brev som inneholdt ricin til en rekke mennesker, deriblant tidligere president Barack Obama og daværende ordfører i New York Michael R. Bloomberg, ifølge New York Times.

Donald Trump har foreløpig ikke kommentert saken.