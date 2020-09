Stortalentet reddet Arsenal

Arsenal - West Ham (1-1) 2-1

Arsenal åpnet sesongen forrykende med en knusende 3-0-seier borte mot Fulham forrige helg. Men hjemme mot byrival West Ham ble oppgaven langt vanskeligere.

Fram til det var spilt 85 minutter var det en tett batalje på Emirates. Da viste Arsenals stortalent Edward Nketiah seg fram. 21-åringen, som ble byttet inn, ble spilt gjennom på åpent mål og kunne enkelt trille inn 2-1 for Arsenal – som ble sluttresultatet.

– Det var tøft fra start, men det var et spørsmål om tid før vi tok sjansene våre. Vi prøver å sende et budskap, vi skal kjempe og gi alt. Ingen skal slå oss lett, sier Arsenal-spiller Bukayo Saka etter kampen.

Etter å ha tatt ledelsen ved Alexandre Lacazette spiste gjestene seg gradvis inn i kampen da Michail Antonio utlignet til 1-1.

Lacazette-scoring

Etter 24 minutter var det duket for Aubameyang-Lacazette-show. Sistnevnte skaffet seg plass i gjestenes 16 meter og stanget vertene i ledelsen etter et prikkfritt innlegg fra gaboneseren. Dette var Lacazettes 50. mål for klubben.

– Kjempesmart bevegelse og innlegg fra Aubameyang, som gjør at Arsenal havner foran. Der tenkte nok West Ham: «here we go», sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller i Studio.

– Jeg synes vi spilte en god kamp, men ga fra oss for mange sjanser som var vår egen feil. For noen måneder siden ville vi ha spilt uavgjort eller tapt, men i dag vinner vi til slutt, sier en blid Arsenal-manager Mikel Arteta til Sky Sports etter kampen.

– Det er så god rytme

Men «The Hammers» skulle slå tilbake. Like før pause avanserte de på høyresiden. Ryan Fredericks dunket inn et strålende innlegg hardt langs bakken – foran mål ventet Michail Antonio – som sklidde inn utligningen like før hvilen.

– Antonio kan bare løpe den over streken. Det er så god rytme og så god timing i det som skjer. 1-1 mot spillets gang, men David Moyes var tydelig på at dette var en kamp de ikke kom til å dominere, sier TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

West Ham fikk også en eventyrlig mulighet til å ta ledelsen etter 66 minutter. Antonio vant først en duell i feltet før han headet ballen i tverrligger.

Arsenals neste ligakamp er borte mot Liverpool 28. september, mens West Ham får besøk av Wolverhampton 27. september.