Brutal start på sesongen for Manchester United

Manchester United–Crystal Palace 1–3

Se Donny van de Beeks mål øverst! (Sammendrag kommer straks)

Ole Gunnar Solskjær og spillerne hans fikk spillefri den første runden, og startet dermed Premier League-sesongen lørdag mot Crystal Palace.

I generalprøven forrige helg ble det tap mot Aston Villa. Mot Roy Hodgson og Crystal Palace fikk rødtrøyene en verst mulig start.

Det var kun spilt åtte minutter da gjestene tok ledelsen. Jeffrey Schlupp rev seg løs på venstrekanten og fikk slått inn mot Andros Townsend. Sistnevnte var sikker foran mål og satte ballen bak David de Gea.

United hadde store problemer med å få i gang spillet sitt, og Crystal Palace hadde tilsynelatende god kontroll på det rødtrøyene kom med.

Travel sommer for Manchester United

Sommeren til Manchester United har for det meste handlet om tre ting. Én positiv ting, samt to negative.

Det positive var at Solskjær klarte å knytte til seg nederlandske Donny van de Beek. 23-åringen startet på benken i åpningskampen.

Men det er også to negative hendelser som har preget Uniteds sommer. Først ble Harry Maguire arrestert på ferie, mens Mason Greenwood kort tid senere havnet i trøbbel da Englands landslag var på Island.

United ropte på straffe

Etter 39 minutter gikk Paul Pogba i bakken, bak ham lå skoen igjen. Franskmannen ropte på straffespark. VAR-bildene viste at en Palace-spiller tråkket av Pogba skoen, men det var tydeligvis ikke bevis nok for VAR-rommet, dermed fikk ikke United straffespark.

Like før pause var bortelaget nære å doble ledelsen da Jordan Ayew driblet seg innover i banen og skjøt mot mål. En våken David de Gea fikk opp venstrearmen og slo ballen over mål. En vakker redning av spanjolen.

Med redningen sørget sisteskansen for at United kunne gå i garderoben med kun en baklengs.

NEPPE IMPONERT: Sir Alex Ferguson var på plass, men ble neppe imponert over Uniteds prestasjon. Foto: Richard Heathcote

– Jeg sitter igjen med følelsen av at vi har sett bunnivået til Manchester United. Jeg er redd for at det er det som kan felle dem i deres fight for å ta igjen de beste lagene i ligaen, sa TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller i pausen.

Van de Beek-debut

Også i den andre omgangen slet United med å skape ting på Crystal Palace, men etter 60 minutter fikk innbytter Mason Greenwood en gigantisk sjanse til å utligne.

Stortalentet fikk stå helt alene ved bakerste stolpe, men headingen strøk utenfor Vicente Guaitas mål.

25 minutter før slutt ble Donny van de Beek byttet inn for en svært anonym Paul Pogba. Nederlenderen ble kastet utpå i jakten på mål, og det tok ikke lang tid før han markerte seg.

VAR-kontrovers

Etter 69 minutter stoppet alt opp da VAR-rommet mente de hadde sett en hands i United-feltet. Victor Lindelöf var uheldig da han ble skutt i armen fra kloss hold.

Etter å ha sjekket reprisen på VAR-skjermen pekte Martin Atkinson på straffemerket. Et elendig forsøk fra Jordan Ayew ble reddet av David de Gea, men sekunder senere fikk Atkinson en ny beskjed på øret.

United-keeperen hadde forlatt streken før Ayew skjøt ballen. Ett av punktene Premier League før sesongen varslet ville bli mer fokus på. Dermed fikk Palace en ny mulighet, men ikke Ayew.

Bortelaget byttet straffetaker og Wilfried Zaha var sikker da han doblet ledelsen mot gamleklubben.

Van de Beek ga kortvarig håp

Ti minutter før slutt var det nettopp Donny van de Beek som ga Manchester United håp i jakten på poeng.

Den hurtige nederlenderen fikk plutselig ballen i beina etter sløvt forsvarsspill fra Crystal Palace, og plasserte ballen i det lengste hjørnet. Men det tok ikke lang tid før Zaha straffet United igjen.

Palace-stjernen vendte bort Lindelöf og banket ballen i mål fra 16 meter. Dermed kunne Palace-spillerne igjen slippe skuldrene ned.

– Dette har vært en kamp under par for United, var dommen til ekspertkommentator Petter Myhre da kampen nærmet seg slutt.