Brennhet Haaland herjet i sesongåpningen – scoret to

Erling Braut Haaland (20) sesongdebuterte med to scoringer mot Borussia Mönchengladbach.

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach (1-0) 3-0

Erling Braut Haaland fortsetter der han slapp forrige sesong – da hans Borussia Dortmund startet sesongen med et pang. 17 år gamle Giovanni Reyna og Haaland sørget for at gultrøyene tok tre poeng mot Borussia Mönchengladbach.

Jærbuen åpnet scoringskontoen med en iskald straffescoring etter 54 minutter, før han iskaldt klinket inn sin andre, og hjemmelagets tredje scoring, etter en praktfull kontring anført av Jadon Sancho.

Før det var det to unggutter som virkelig viste seg fram.

Kampen var 34 minutter gammel da ballen lå i nettet, i hjemmelagets favør. Supertalentet Jude Bellingham sendte en lekker pasning gjennom til Giovanni Reyna – 17 åringen klinket ballen i det lengste hjørnet og fikset 1-0.

Kontring i verdensklasse

Hjemmelagets tredje scoring var fra absolutt øverste hylle. Etter at gjestene misbrukte en corner etter 76 minutter skrudde gultrøyene på turboen.

Manchester United-aktuelle Jadon Sancho mottok ballen like utenfor egen 16-meter og satte fart. I stor hastighet hadde 20-åringen såpass oversikt at han klarte å se Haaland stikke i bakrommet. Alene med Gladbach-keeper Yann Sommer gjorde jærbuen ingen feil – og banket ballen hardt over hodet på bortelagets sisteskanse.

Sancho og Haaland i straffe-diskusjon

Giovanni Reyna gikk i bakken etter 50 minutters spill og sikret straffe for hjemmelaget. Dommer Felix Brynch lot først spille gå videre, men ombestemte seg etter beskjed fra VAR-bussen.

Da ble det en liten diskusjon mellom Jadon Sancho og Erling Braut Haaland om hvem som skulle ta straffen. De ble til slutt enig om at jærbuen skulle få muligheten.

Fra krittmerket gjorde 20-åringen ingen feil da han sendte ballen i det venstre hjørnet – mens Gladbach-keeper Yann Sommer gikk den andre veien. Dermed var jærbuens første scoring for sesongen et faktum.

– Det er så viktig som spiss å komme på scoringslisten i starten av sesongen. Han er nok lettet, sier V Sports kommentator Eivind Bisgaard Sundet.

Allerede etter 20 minutter var jærbuen på farten og kjempet seg til en stor mulighet, men skuddet gikk like til side for mål.

Bayern München viste fredag at de har formen intakt. Den regjerende seriemesteren knuste Schalke 04 8-0.

Haaland og Borussia Dortmunds neste kamp er lørdag 26. september borte mot Augsburg.