Drapssiktet sønn vil samtykke til fengsling

Fredag ettermiddag fant politiet en død kvinne på en adresse på Tøyen i Oslo. En mann i 40-årene ble kort tid senere pågrepet et annet sted i Oslo.

Mannen er den avdøde kvinnens sønn.

– Det blir trolig fengslingsmøte på mandag, og han kommer til å samtykke til fengsling. Han har forståelse for at politiet må kunne foreta sine undersøkelser, sier mannens forsvarer, Marijana Lozic, til NTB.

– Preget

Det blir derfor trolig ikke et fysisk rettsmøte. Lozic forteller videre at mannen knytter seg til tid og sted for drapet, men vil ikke utdype hvordan han stiller seg til siktelsen.

– Han er preget, sier forsvareren om mannens helsetilstand.

Leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt Grete Metlid sier til TV 2 at de har hatt et kort avhør av mannen, og at han har forklart seg om hendelsen.

– Det gjenstår mye som vi ønsker å snakke med han om, blant annet detaljer vi ønsker å gå nærmere inn på, sier Metlid.

Venter på obduksjon

Politiet ønsker foreløpig ikke si så mye detaljer rundt hva som har skjedd, og at det fortsatt gjenstår en del etterforskning. Det har heller ikke blitt gjennomført en obduksjon av avdøde enda.

– Denne saken startet ved at politiet ble kontaktet av helse, og det var informasjon og en bekymring de hadde som ledet oss til denne leiligheten hvor vi fant den avdøde. Deretter ble den siktede pågrepet et annet sted i byen, sier Metlid til TV 2.

– Samarbeider han med politiet?

– Ja, men han er påvirket av situasjonen.

– Ubesvarte spørsmål

Metlid sier at den siktede mannen vil bli undersøkt av helse.

– Det er fortsatt en del ubesvarte spørsmål og på mandag håper vi at det blir gjennomført en obduksjon.

– Har han tatt stilling til skyldspørsmålet?

– Nei, han har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet og vi har heller ikke kommet så langt i avhøret. Han har kun gitt en kort forklaring.