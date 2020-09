Fred Buljo (32) ute av Skal vi danse

Etter at realitydeltakeren Øystein Solberg (24) røk ut som førstemann i forrige uke, var det artist og produsent Fred Buljo som i dag fikk færrest stemmer og måtte forlate programmet.

Temaet denne lørdagen var «filmkveld», der flere av deltakerne danset til kjente toner fra filmer de har et sterkt forhold til.

Ny rekord

Fred og Lillian fremførte en tango til sangen «Spybreak» fra filmen «The Matrix», og satt ny personlig rekord med 21 poeng. Likevel holdt ikke dette for seerne.

– Jeg har hatt en fantastisk reise og lært veldig masse av Lillian. Og jeg har gjort ting med kroppen jeg ikke visste jeg kunne gjøre, sa Fred til programlederne Katrine Moholt og Anders Hoff, før han ønsket resten av gjengen lykke til videre.

Kort tid etter exiten sier 32-åringen til TV 2 at han føler seg litt tom.

– Det jeg sitter igjen med nå er at jeg vet at vi har jobbet hardt for å vise frem det vi har laget. Jeg sitter igjen med masse gode inntrykk. Det er så mange hyggelige folk, både i produksjonen og blant deltakerne.

Heier på Thomas Alsgaard

Blant de gjenværende danserne håper han at kompisen Thomas Alsgaard kommer langt.

– Thomas er en knakende fin fyr, og vi har hatt litt av de samme problemene. Jeg håper han kommer langt. Og så blir han kanskje naboen min fremover, så da blir det låvedans, sier han og ler.

– Er du fornøyd med egen innsats?

– Jeg kunne gjort det bedre, for jeg vet jeg har gjort det før. Men i dag fikk jeg litt overtenning, og i forrige sending var jeg veldig nervøs. Så jeg blir kjent med flere sider av meg selv, og da spesielt følelseslivet.

Nå skal 32-åringen tilbake til sitt vanlige liv, og allerede på mandag skal han i studio med gruppa KEiiNO.

