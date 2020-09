Advarer foreldre: – Det kan være livsfarlig

I en fersk undersøkelse YouGov har gjennomført for organisasjonen Av-og-til kommer det frem oppsiktsvekkende tall om ungdommers alkoholvaner.

1 av 10 mellom 15 og 17 svarer at de ikke vet hvor alkoholen de drikker kommer fra og sier at de får alkohol fra fremmede.

Torsdag gikk politiet ut med en advarsel om at det kan være metanolforgiftet alkohol i omløp.

– Det er skremmende. Når tenåringer ringer sprittaxien aner de ikke hva de egentlig får i flaska. Det kan like gjerne være metanol, sier Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i Av-og-til.

To personer forgiftet

Forrige fredag ble to personer i Oslo metanolforgiftet etter å ha drukket sprit. En mann ble søndag funnet død med spor av metanol i kroppen, men politiet er ikke sikre på hva som er dødsårsaken.

Politiet har ikke funnet ut hvor spriten kommer fra og er bekymret for at det kan være mer farlig alkohol i omløp.

– Metanolforgiftet alkohol kan være livsfarlig. Vi vet ikke om det er mer metanol i omløp nå, men vi er redd for konsekvensene hvis det er tilfellet, sa Anne Alræk Solem i Oslo politidistrikt til TV 2 torsdag.

BER OM TIPS: Politiet ber publikum om hjelp for å finne ut hvor den metanolforgiftede spriten kom fra. Foto: Anna Myklebust Hodne / TV 2

Generalsekretæren i Av-og-til synes det er urovekkende å vite at ungdom kanskje kan ende opp med metanolforgiftet alkohol.

– Når vi vet at ungdommer drikker alkohol uten å vite hvor den kommer fra så er det en skremmende tanke. Det kan være livsfarlig, sier Eriksrud.

Overrasket

Av-og-til er en organisasjon som jobber for godt alkovett. I deres nye undersøkelse kommer det også frem at 2 av 10 ungdommer har en venn som kjenner noen som selger og at 4 av 10 drikker alkohol de får på fest.

Eriksen synes tallene er overraskende og bekymringsverdig.

– Jeg får lyst til å spørre ungdommene om de skjønner hvor farlig det er å ta i mot alkohol fra fremmede, sier generalsekretæren.

Hun synes det er bra at politiet nå går hardt ut med en advarsel.

Foreldre

Generalsekretæren synes det er viktig at foreldre nå snakker med barna sine og forklarer alvoret i saken.

– Det er ekstra viktig at foreldre tar denne praten nå og forklarer hvor farlig det er å drikke alkohol fra ukjente kilder, sier Eriksurd.

Mange foreldre synes det er vanskelig å snakke med barna sine om alkohol og festing, men Eriksrud sier at det er helt nødvendig.

– Når det gjelder alkohol og ungdom er en kjip forelder en god forelder. Forskning viser at ungdom faktisk hører på foreldrene sine når det gjelder alkohol, sier Eriksrud.