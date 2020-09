Servitør på populær Oslo-restaurant smittet

Det positive prøvesvaret ble kjent lørdag morgen.

Daglig leder ved restauranten, Lasse Juul Holm, forteller at de har brukt hele dagen på å få kontroll over situasjonen.

– Servitøren som er smittet har fire nærkontakter som også jobber hos oss. Alle er satt i karantene og blir testet i løpet av dagen, sier han.

Servitøren var kun på jobb i restauranten torsdag denne uken. I løpet av dagen var om lag 100 gjester innom restauranten.

– Heldigvis har vi kontaktinfo til alle gjestene som har vært innom. Vi har oppfordret dem til å teste seg og være oppmerksomme på symptomer, sier Holm.

Hadde ingen symptomer

Den ansatte som er smittet hadde ifølge Holm ingen symptomer, men ble testet fordi personen er nærkontakt til to andre som hadde fått påvist smitte.

– Servitøren har ikke hostet eller vist tegn til noen andre symptomer. Den ansatte har vært veldig flink til å følge alle råd og regler om smittevern, sier Holm.

Han sier situasjonen er et godt eksempel på hvor vanskelig det er å forholde seg til smitten når den ikke viser seg.

– Vi kunne ikke gjort noe annerledes egentlig, uten symptomer blir det veldig vanskelig å forutse, sier han.

Holm håper at arbeidet de har gjort med å spore, samt varsling til alle gjestene vil begrense smitten så mye som mulig.

– Vi spriter ned restauranten hver eneste morgen og nullstiller alt hver eneste dag. Folk trenger ikke å være redde for å komme til oss, sier han.

– Urovekkende situasjon

Det siste døgnet er det registrert 55 nye tilfeller i Oslo. Dermed er det totalt registrert 245 tilfeller hittil denne uken. Det bekymrer Helsedirektoratet.

Helsedirektør Bjørn Guldvog er særlig bekymret for Osloborgernes forhold til regelen om en meters avstand.

– Vi ser at folk i Oslo er litt mindre opptatt av det for tiden og kanskje har senket skuldrene litt vel mye, sier Guldvog.

Tall fra Oslo kommune viser at opp mot 40 prosent av de som nå smittes i hovedstaden, har ukjent smittekilde.

– Det er en litt urovekkende situasjon, sier Guldvog.

– Betyr det at man er i ferd med å miste kontrollen i Oslo?

– Det betyr at man mister starten på smittekjeden. Likevel kan man på nytt ta opp igjen kjeden og få kontroll. Men det tar lengre tid og gjør det vanskeligere å få kontroll, sier Guldvog.

14 av 15 bydeler i Oslo har nå en smittesituasjon som gjør at de befinner seg over såkalt rødt nivå. Fredag varslet byrådsleder Raymond Johansen at det kan komme strengere tiltak i hovedstaden.

– Jeg har veldig stor tro på at Oslo kommune klarer å ta ned smitten og få kontroll på situasjonen, sier Guldvog.