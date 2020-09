Leeds gikk seirende ut av syvmålsthriller

Leeds United–Fulham 4-3

Se Hélder Costas vakre mål øverst! (Sammendrag kommer straks)

Etter 16 år borte fra Premier League var det mange som ble sjarmert av Leeds United i serieåpningen. Hvittrøyene viste null respekt mot regjerende seriemester Liverpool, men måtte til slutt se seg slått, etter å ha kommet tilbake tre ganger i kampen.

Etter kampen ble Marcelo Bielsas mannskap hyllet av Jürgen Klopp.

Lørdag var det duket for Leeds Uniteds første Premier League-kamp på Elland Road siden 2004. På motsatt side var det Fulham, som i likhet med Leeds tok turen opp til Premier League etter forrige sesong.

Etter to kamper har Leeds scoret syv mål og sluppet inn syv mål.

– Dette kommer ikke til å fortsette gjennom hele sesongen. Det er veldig vanskelig å opprettholde effektiviteten vi har hatt i de første kampene. Vårt spill handler om å skape så mange muligheter som mulig, og i disse to kampene har vi skapt lite, men scoret på nesten alt, sier Marcelo Bielsa etter kampen.

Og for en start det ble for Leeds.

Allerede før fem minutter var spilt gikk hjemmelaget opp i ledelsen. Hélder Costa fikk stå helt alene bakerst i feltet på et hjørnespark. Portugiseren dempet ballen og hamret den i mål via tverrliggeren.

– Jeg pleier å si at det er keepers feil om ballen går inn i korthjørnet, men her tror jeg vi må frikjenne keeper, sa TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i pausen.

Straffespark-bonanza

Mot Liverpool lagde rekordsigneringen Rodrigo et klønete straffespark. Lørdag ville ikke Robin Koch være noe dårligere. Tyskeren som i sommer ble hentet fra Freiburg, kastet seg klønete inn i en duell med Joe Bryan, noe som resulterte i et straffespark.

– Jeg mener det ikke er straffespark. Koch trekker seg, mens Bryan kaster foten til høyre for å bli felt, mente Thorstvedt som fikk motstand fra Mina Finstad Berg.

– Det hjelper ikke å trekke seg når du kommer i så stor fort. Du risikerer å lage straffe når du kommer i den farten, kontret Mina Finstad Berg.

Aleksandar Mitrović var sikker fra straffemerket og hamret ballen under Illan Meslier.

Men Joe Bryan var ikke ferdig med å være i begivenhetenes sentrum, Venstrabacken stakk ut armen og dyttet Patrick Bamford da Leeds-spissen forsøkte å nå et innlegg. Nok engang pekte dommer på straffefeltet.

– Det er ikke et overfall, men det er en strak arm. Det blir straffe på slikt, var dommen til Finstad Berg.

Denne gang var det Mateusz Klich som var sikker fra straffemerket. Dermed står polakken med to mål på to kamper.

Drømmestart

Som i den første omgangen sjokkerte Leeds bortelaget og nok engang tok de ledelsen før fem minutter av omgangen var gått.

Mateusz Klich viste overblikk da han sendte Patrick Bamford alene gjennom med Fulham-keeper Alphonse Areola. Spissen var iskald og satte sitt andre mål for sesongen.

Så var det duket for et magisk øyeblikk på Elland Road.

I ekte Bielsa-stil stjal Leeds ballen fra Fulham og sendte samtlige spillere fremover på banen. Patrick Bamford kom seg løs og la ballen inn i boksen, der kom Hélder Costa og kunne enkelt sette inn sitt andre mål for dagen.

– Jeg kommer aldri til å glemme denne kampen. Det er utrolig hva dette laget har fått til, men det er forferdelig at supporterne våre ikke får vært her, sier Leeds-kaptein Liam Cooper etter kampen.

Fulham nektet å gi opp. Bobby Reid utnyttet et slapt øyeblikk for hjemmelaget og scoret målet som ga London-klubben nytt håp.

Det tente tydeligvis en gnist i resten av spillerne. Kraftspissen Mitrović steg til værs og stanget inn reduseringen som sørget for at Fulham kun lå et mål bak, med 25 minutter igjen å spille.

Sesongens første trepoenger

De siste 20 minuttene handlet om hvem som ville det mest. Begge lag angrep etter tur og var flere ganger nære ved å score.

– I første omgang lar vi dem spille seg ut bakfra for enkelt. Vi klarte heller ikke å angripe på den måten vi ønsker. Vi slipper inn to raske mål i andre omgang, men da er Fulham gode. Det er ikke vi som er dårlige i den perioden, sier Marcelo Bielsa.

– Vil dere fokusere mye på det taktiske den kommende uken?

– Vi prøver alltid å bli bedre, sier Marcelo Bielsa.

Men ingen av lagene klarte å score det åttende målet. Dermed endte det 4-3 til Leeds United i deres første Premier League-kamp på Elland Road siden 2004.