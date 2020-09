Calvert-Lewin straffet West Brom med hat trick da Bilic og Gibbs så rødt

Everton – West Brom 5-2:

Med ti mann og trener Slaven Bilic på tribunen i én omgang raknet det fullstendig for West Brom mot Everton. Etter å ha utlignet til 2-2 like etter pause, måtte West Brom tåle et smertelig 2-5-tap.

Dominic Calvert-Lewin scoret hat trick for Everton i storseieren.

Det var imidlertid ikke bare målfesten og Calvert-Lewins tre fulltreffere kampen vil bli husket for. West Brom gjorde det svært vanskelig for seg selv i løpet av noen dramatiske sluttminutter av første omgang.

West Brom-forsvarer Kieran Gibbs fikk direkte rødt etter et tilsynelatende slag mot Evertons målscorer James Rodríguez.

Og i pausen ble West Brom-trener Slaven Bilic vist det røde kortet etter å skjelt ut dommer Mike Dean på vei mot garderoben.

– Fullstendig hodemist

Manageren fulgte etter dommeren og klaget både på Gibbs' røde kort og en duell i forkant av Evertons scoring.

– Det der er jo fullstendig hodemist, sa TV 2-kommentator Peder Mørtvedt.

– Gibbs dyttet helt unødvendig Rodríguez i ansiktet, mente han.

TV 2s eksperter mener Bilic ikke hadde noen grunn til å klage, og fortjente å bli vist det røde kortet.

– Det er klart rødt kort til Gibbs, for det var liten liten dytt. Han går opp i trynet og dytter ham, sa Mina Finstad Berg i Premier League-studio.

Thorstvedt er enig.

– Gibbs ber jo om rødt kort i den situasjonen. Bilic har jo ingen grunn til å klage. Han burde ikke gått bort til dommeren å klage. Han forfølger dommeren, slo han fast om episoden du kan se i videovinduet øverst.

Scoret tre

Grady Diangana sikret West Brom en drømmestart på kampen da han sendte gjestene i ledelsen etter 12 minutter, men scoringer av Dominic Calvert-Lewin og den tidligere Real Madrid-stjernen James Rodríguez sørget for at Everton ledet 2-1 til pause. Like etter pause utlignet Matheus Pereira etter et strålende frispark, men bare sju minutter senere ordnet Michael Keane 3-2-ledelse til Everton etter et corner.

Etter timens spill skled Dominic Calvert-Lewin inn 4-2-ledelse til Everton. Det var hans tredje scoring hittil denne sesongen.

Bare fem minutter senere stanget Calvert-Lewin inn sitt hat trick og sin fjerde for sesongen. Flere mål ble det ikke, og Evertons manager Carlos Ancelotti kunne juble for 5-2-seier.

Calvert-Lewin måtte derimot forlate banen med en skade og fikk lagt en svær ispose rundt låret. Det satte en liten demper for festen lørdag.



Everton klatret midlertidig til topps på tabellen med seks poeng og to strake seire i sesongåpningen.