Helene Marie Fossesholm er det nye, store langrennshåpet fra Norge.

19-åringen har for lengst blitt døpt til «Nye Marit Bjørgen».

– Nå har jeg ikke oppnådd i nærheten av hva den dama har oppnådd, så den merkelappen skal jeg ikke ha på meg, sier Fossesholm lattermildt.

– Det er så lenge til jeg eventuelt kommer dit, og det er så mye jobb som må legges ned før jeg i det hele tatt kan drømme om de resultatene, men det er helt klart et mål, fortsetter hun i TV 2s Tour de France-sending.

Fossesholm legger ikke skjul på at Bjørgen er en stor inspirasjon.

– Marit har vært et forbilde for meg i alle år, så man tenker jo på det. Det er stas, men det er ikke noe mer enn det. Jeg prøver å la være å tenke for mye på det, for det er langt opp til det Marit har oppnådd, sier hun.

Nekter å bruke juniorunnskyldning

Fossesholm har tre gull og to sølv i VM som junior. I tillegg har hun markert seg på den største scenen med femteplass i verdenscupen.

– På papiret er jeg jo egentlig fortsatt junior, men jeg tenker ikke så mye på det. Stiller jeg på startstreken, handler det om å være først fra A til B på kortest mulig tid. Da er ikke alder noe tema, sier Fossesholm.

– Jeg tenker ikke over selv at jeg er junior, for det kan fort bli brukt til en unnskyldning. Jeg vet hvor listen ligger, og hvis jeg vil bli best, må jeg komme opp på det nivået. Da hjelper det ikke å skylde på alderen eller andre ting, fortsetter hun.

Fossesholm har så langt i høst vist lovende form, for hun tok seieren i Toppidrettsveka forrige måned. Da lå hun 42 sekunder bak Tiril Udnes Weng før intervallstarten i Granåsen, men vant likevel.

Venter på gjennombruddet

Fossesholm er imidlertid klar på at hun ikke har fått gjennombruddet sitt.

– Jeg gikk noen bra renn i vinter, men det er stor forskjell på ett bra renn og å stabilisere seg høyt der oppe. Jeg føler ikke at jeg har fått et gjennombrudd før jeg har stabilisert meg der oppe og hatt flere gode renn i verdenscupen. Det tar tid, og det er jeg forberedt på også. Jeg skal legge den ned jobben jeg tror er nødvendig, sier hun.

Fossesholm er ikke bare i verdenstoppen i langrenn, for hun har også vist seg som en av verdens beste terrengsyklister. I fjor tok hun VM-bronse.

Tenåringen har planer om å kombinere idrettene også i fremtiden.

– Jeg har lyst til å holde på med langrenn og terrengsykling hele tiden egentlig. Akkurat som løping er viktig for mange i treningen, er syklingen viktig for meg. Ikke bare er det morsomt og motiverende, men også en viktig del av langrennstreningen, sier Fossesholm.