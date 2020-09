Viser frem sin elleville bolig: – Dette er favorittplassen min

Nylig kjøpte toppblogger og «Skal vi danse»-aktuelle Kristin Gjelsvik hus sammen med samboer, Dennis Poppe Thorsen (29) for 7,6 millioner kroner. Og for å komme dit må vi kjøre til Drammen.

– Her bor vi! Drømmen i Drammen, sier Gjelsvik leende når vi kommer på besøk.

Den blide bergenseren kan nesten ikke vente med å få vist oss det nybygde huset på to etasjer.

– Når du har bodd på Grünerløkka i alle år, så må du helt til Drammen for å få deg hus, sier hun med glimt i øyet.

TRIVES GODT: Her kan hun nyte solfylte dager Foto: Cal Hammerich

Boligen har et bruksareal på 219 kvadratmeter og rommer fire soverom, en åpen kjøkkenløsning, en kjellerstue og tre bad. Dobbeltgarasje er også integrert i boligen.

Se hele huset i videovinduet øverst i saken.

«Hard to get»

Det er ikke bare huset vi er kommet for å se, Gjelsvik er som sagt aktuell som deltaker i «Skal vi danse», noe som lenge har vært en drøm for 34-åringen.

– Jeg skulle på møte med dem og tenkte jeg skulle spille litt hard to get, slik at de ville ha meg med, avslører bloggeren.

Men da hun møtte opp var det alt annet enn hard to get hun klarte å spille.

– Jeg sa: «Vær så snill å ta meg med!». Jeg ble nesten litt too much og litt desperat et øyeblikk, sier hun lattermildt.

Slutdrops

Gjelsvik forteller at hun er glad i å danse, men det er langt fra selskapsdans som står på menyen når hun beveger seg.

– Det eneste forholdet jeg har til dans det er klokken 02.00 på dansegulvet. Slutdrops i en krok på Blå. Det er sånn jeg danser etter et par tequilashots. Og det begynner å bli en stund siden for å si det sånn, sier hun.

Hun forteller videre at hun nylig var hos en venninne og da tok hun seg selv i å knipse til takten.

– Helt alvorlig. Når du drar frem «knipseren»? Det er ikke kult, altså, det er ikke kult, konstaterer hun.

Dårlig taper og dårlig vinner

34-åringen hevder hun har et forferdelig konkurranseinstinkt, faktisk så gale at hun blir skremt av seg selv.

– Jeg har så vanvittig høyt konkurranseinstinkt og blir jo da en veldig dårlig taper og en veldig dårlig vinner. En av de som peker og ler in your face type vinner, når de andre står der og ikke har vunnet. Da kan jeg være den som gnir det inn, forteller hun litt flau og fortsetter:

– Så når jeg har vært i skikkelig heftige konkurranser så jeg blitt skremt over min egen oppførsel. Jeg trodde ikke jeg hadde det i meg, men jeg har jo tydeligvis det.

Se hele intervjuet med Kristin her:

Handler om tillit

Da «Skal vi danse» ble et tema var det ikke alle i husholdningen som var like fornøyd.

– «Det kan du bare drite i, ikke faen at jeg skal se på deg stå der i sånn roligdans så tett med en annen mann», var det første Thorsen sa da hun fortalte at hun skulle være med.

– Men det er klart at her handler det om tillit, det handler om at Dennis blir litt involvert i dette her, og Intimdans med en dansepartner vil ikke bli et problem for oss.

Gjeslvik forteller at hun har fått med seg at det ofte blir en flørt mellom dansepartnerne, men at det ikke kommer til å gjelde henne selv.

– Selvfølgelig vi har jo sett og hørt historier der noen gjerne har funnet hverandre på dansegulvet, men da tenker jeg at hvis de har vært i et forhold før så har det bare ikke vært riktig forhold å være i, sier hun.

Sexappeal

Noe som ofte hører sammen med «Skal vi danse» er menn i bar overkropp og kvinner i utfordrende kjoler. Gjelsvik forteller at hun gjerne kan kle seg etter dansen, men ikke for å vise frem kroppen.

– Dette å skulle seksualisere kvinnekroppen er unødvendig, men noen danser har mer sexappeal, enn andre. Du har er en hot steamy rumba. Da skal det være sensuelt, sier hun og fortsetter:

– Så vi får se, jeg trives best påkledd da, og jeg skal ha puppene godt pakket inn, ler hun.