Zinedine Zidane: – Ødegaard er en kvalitetsspiller som vil bidra for laget

– Ødegaard er klar, sa Zidane på pressekonferansen lørdag.

Dermed kan Ødegaard få spilletid i sesongens første ligakamp mot Real Madrid, mot gamlelaget Real Sociedad.

ROSTE ØDEGAARD: Zinedine Zidane. Foto: Christophe Simon

På spørsmål fra TV 2 på lørdagens pressekonferanse om hva Ødegaard kan bidra med, svarte Zidane med å rose nordmannen.

– Han har vært litt frustrert (på grunn av skadene, red. anm). Men han er okay. Han er tilbake og er i fin form. Rollen han vil få vil være den samme han alltid har hatt. Det viktigste for Martin er i likhet med de andre spillerne, å være godt forberedt.

– Hva kan Ødegaard bidra med?

– Han er en kvalitetsspiller, han er vår spiller og kan bidra for laget. Spillerne som går gradene i Real Madrid er de beste. Vi har en spiller som kan bli svært viktig for troppen vår, og det er det alt handler om. Vi kommer til å forberede alle spillerne best mulig slik at de kan prestere, svarte Zidane på spørsmål fra TV 2s utsendte.

Rosen fra Zidane stoppet imidlertid ikke der.

– Han er blitt en tøffere spiller. Ødegaard har endret seg. Karrieren hans har vært fenomenal. Hvert år har han vokst ytterligere. Forrige sesong var strålende for ham. Han er en spiller fra Real Madrid og vi kommer til å bruke ham, slo Real Madrid-treneren fast på pressekonferansen.

Ødegaard har slitt med jumpers knee i lengre tid, og nylig var han også litt småsyk.

– Han har vært uheldig og vært litt småsyk de siste par dagene. Han er testet mange ganger og er koronafri, sa onkelen Thomas Ødegaard til NTB mandag.

Likevel er han klar til dyst søndag, ifølge franske Zidane.

Real-trener Zidane må sette sammen et lag uten flere sentrale spillere til søndagens kamp mot Real Sociedad. Marco Asensio, Isco og Eden Hazard er alle uaktuelle. Lucas Vasquez og Eder Militao er usikre kort.

Den spanske storklubben spilte ikke da mange av La Liga-kollegene serieåpnet sist helg. Ødegaards arbeidsgiver er én av flere klubber som ble innvilget en ekstra uke med sommerpause.

