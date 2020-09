Stopperkjempe tilbake i Rosenborg

Rosenborg bekrefter signeringen av Hólmar Örn Eyjólfsson.

Den 30 år gamle midtstopperen kommer gratis etter at kontrakten med bulgarske Levski Sofia gikk ut i sommer.

Eyjólfsson har undertegnet en kontrakt ut 2023-sesongen.

– Jeg følte meg veldig bra her sist og jeg kunne ikke vært gladere for å komme tilbake. Jeg kjenner klubben, jeg kjenner byen. For meg og familien er dette en god plass å være. Jeg ønsker å være suksessfull. Sist gang jeg var her, hadde vi et veldig godt lag. Jeg vil komme hit og jakte suksess igjen, sier Eyjólfsson til Rosenborgs nettsider.

Eyjólfsson kom til Rosenborg fra Bochum i 2014. I både 2015 og 2016 var han med på å vinne både serie- og cupgull med trønderne.

Eyjólfsson forlot Rosenborg etter 2016-sesongen da han gikk til Maccabi Haifa i Israel. Etter å ha blitt lånt ut til Levski Sofia året etter, meldte han permanent overgang til den bulgarske hovedstadsklubben i 2018.

– Vi kjenner ham godt og han hadde suksess med Rosenborg sist han var her. Han var en av Levski Sofias beste spillere forrige sesong og vi er glade for at det fantes en mulighet til å hente Hólmar tilbake, sier sportslig leder i Rosenborg, Mikael Dorsin, til klubbens nettsider.

RBK håper å ha Eyjólfsson klar til søndagens kamp mot Haugesund.

Eyjólfsson står med 15 landskamper for Island siden debuten i 2012. Han var en del av VM-troppen i 2018, og spilte hele kampen mot Belgia tidligere denne måneden.