To nordmenn fengslet i Tyskland for gigantisk heroinbeslag

De to unge nordmennene ble stoppet på en grenseovergang med flere titalls kilo heroin i bilen.

TV 2 får opplyst at de to nordmennene kom fra en belgiske byen Antwerpen den 17. juni i år, og kjørte over grensen mellom Belgia og Tyskland.

Ikke lenge etter grensepasseringen ble de stoppet. I bilen fant politiet 67 kilo heroin. Narkotikaen har en gateverdi på mange titalls millioner.

Siden har de sittet i varetekt i byene Duisburg og Kleve.

De to mennene er i 20-årene.

Patrik Lundevall-Unger er forsvarer for den ene av mennene som er siktet. Han opplyser at mannen har familie i Norge.

– Han hevder han er uskyldig, sier Lundevall-Unger. Advokaten opplyser at han skal være med sin klient i avhør i Tyskland i slutten av september.

FORSVARER: Patrik Lundevall-Unger forsvarer den ene siktede nordmannen.

Etter det TV 2 får opplyst er beslagene en del av en større etterforskning. Nordmennenes straffesak vil gå for retten i desember.

Strafferammen for befatning med heroin i den størrelsesordenen er 16 år i Tyskland.

TV 2 har kontaktet UD for kommentar, men de har ikke besvart TV 2 sine henvendelser.

TV 2 har også kontaktet den andre mannens forsvarer, men han har heller ikke besvart våre henvendelser.