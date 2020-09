Merkevaren har alltid vært sterk, men her i Norge har Jaguar tradisjonelt vært for de virkelig spesielt interesserte.

I perioder har de vært så små at de nesten ikke har fortjent å bli kalt nisjemerke en gang.

Men det var før 2018. Og det var før Jaguar kom med sin aller første elbil, I-Pace.

Den har nemlig snudd det meste opp-ned for Jaguar i Norge. Plutselig fikk de en bestselger og en bil som i perioder har solgt mye mer enn billigere og mer folkelige konkurrenter.

Norge et av de største markedene

Nå har Jaguar akkurat passert 5.000 I-Pace på norske skilter. For å sette det litt i perspektiv: Året før I-Pace kom, i 2017, solgte Jaguar tilsammen 299 biler her hjemme. Og historisk sett var det faktisk et godt Jaguar-år.

Så kom altså I-Pace, og Jaguar-forhandlerne opplevde en interesse de aldri hadde vært i nærheten av.

Så er da også Norge et av de største markedene til I-Pace globalt. I år har salget bremset kraftig opp, men det håper Jaguar å endre på når de nå har lansert spesialmodellen EV320 Limited Edition. Kampanjemodellen som starter på 599.900 kroner selges kun i et begrenset opplag frem til desember. Denne er over 100.000 kroner rimeligere enn EV400-utgaven.

Spesialmodellen EV320 gir priskupp på over 100.000 kroner sammenlignet med EV400.

Utfordret Tesla

Norge er et av få utvalgte markeder som får denne modellen. EV320 har 320 hestekrefter, kontra 400 i I-Pace EV400. Det gjør også at bilen blir noe tregere fra 0-100 km/t. Med 400 hestekrefter gjør I-Pace øvelsen på 4,8 sekunder. 320-utgaven bruker 6,4 sekunder. Firehjulstrekk er fortsatt standard og rekkevidden er offisielt oppgitt til 470 kilometer.

Bilen kommer med det nye og oppdaterte Pivi Pro infotainmentsystemet til Jaguar Land Rover.

Da I-Pace kom på markedet, var dette den første bilen som for alvor utfordret Teslas Model S og Model X. Senere har konkurrenter som Audi e.-tron og Mercedes EQC kommet til. Og i løpet av det neste halve året kommer flere elektriske SUV-er ut på markedet.

5.000 eksemplarer av I-Pace ruller nå på norske veier. Vi er også et av de største markedene internasjonalt for denne bilen.

Kommer i oktober

– Vi er kjempestolte av vår populære Jaguar I-Pace. 5.000 registrerte biler i Norge er en stor milepæl for oss, og en dag vi ikke kommer til å glemme med det første, sier Marius Hayler som er sjef for Jaguar Land Rover Norge.

Importøren forventer å få de første eksemplarene av EV320 til Norge i oktober, da starter også utleveringene til kundene.

