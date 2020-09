Dødsfallet som endrer alt

Natt til lørdag døde høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg, 87 år gammel, som følge av komplikasjoner i sammenheng med kreft i bukspyttkjertelen. Ginsburg var et ikon for amerikansk venstreside, den andre kvinnen til å bli utnevnt til embetet, og en anerkjent dommer som satt i 27 år.

Ginsburgs død vil utvilsomt snu opp-ned på den amerikanske valgkampen. Allerede noen timer etter nyheten sprakk, lovet majoritetsleder i Senatet Mitch McConnell å gi Trump en avstemning på sin foretrukne kandidat til å erstatte Ginsburg – før en eventuell ny kongress tar plass i januar etter valget. I tillegg sendte han et brev til sine republikanske kolleger, der han ba de om å ikke avsløre meningene sine om en slik avstemning i media.

Dette er mildt sagt kontroversielt, fordi den samme McConnell nektet Barack Obama nettopp en slik avstemning i 2016, hele åtte måneder før valgdagen i november. Republikanerens tilnærming da var at velgerne måtte få si sitt før man stemte på en dommerkandidat.

McConnells manøver da var både kontroversiell og risikabel, men ga maks uttelling i form av den konservative dommeren Neil Gorsuch ble utnevnt til høyesterett i april 2017. For å sikre seieren måtte McConnell svekke regelverket i senatet som tidligere sa at høyesterettsnominasjoner trengte over 60 stemmer, til å nå kunne bli vedtatt med et enkelt flertall (noe demokratene tok initiativ til, men bare halvveis gjennomførte allerede i 2013).

Året etter ble en ny høyesterettsnominasjon gjenstand for et voldsomt drama, etter at den konservative dommerkandidaten Brett Kavanaugh kjempet seg gjennom overgrepsanklager fra 80-tallet. Kontroversen sikret republikanerne et svakt konservativt 5-4-flertall i høyesterett for første gang på flere årtier.

Nå har McConnell muligheten til å bygge på dette flertallet til 6-3, og det er derfor McConnell ikke nøler med å så raskt møte seg selv i døra. Majoritetslederen har en unik mulighet til å sikre sitt ettermæle i historiebøkene med en håndsrekning til den konservative bevegelsen som kan få følger i flere tiår fremover. Høyesterettsdommere har nemlig en tendens til å bli sittende en stund, som den avdøde Ginsburg.

Trump har muligheten til å sikre den samme plassen i historiebøkene, og ikke minst gjenvalg. For få, eller ingen saker, har motivert konservative velgere som høyesterettsnominasjoner. I 2016 var slike nominasjoner den fremste måten å rettferdiggjøre en stemme på Trump for konservative velgere som ikke likte den republikanske presidentkandidatens fremtoning. I år kan en ny nominasjonskamp igjen bidra med denne rettferdiggjøringen.

Da Obama nominerte den relativt moderate dommeren Merrick Garland i 2016, ble dette vurdert som et forsøk på et kompromiss med McConnell fordi man ikke hadde forventet at republikanerne faktisk ville klare å vente til etter valget med å holde en avstemning. I år kan imidlertid den sittende presidenten kanskje nyte godt av å gå i motsatt retning og skape mest mulig bølger rundt en nominasjon. Dette vil både flytte oppmerksomheten bort fra hans håndtering av koronakrisen, og gi konservative velgere noe meget verdifullt å tape ved å ikke mobilisere før valget i november. De kan få lov til å stemme på Trump ved å stemme på noe annet, nemlig en konservativ dommer.

En dommer kandidat som vil kunne mobilisere velgere på høyresiden er Amy Coney Barrett, som har vært høyaktuell hos Trump før de siste to nominasjonene. Barrett, en anerkjent dommer på det nest høyeste nivået i det føderale rettssystemet, tilhører den såkalte «originalism»-skolen i amerikansk juss og er tillegg katolsk og abortmotstander. At hun kun er 48-år gammel vil bety at hun kan sitte som dommer i lang tid fremover. Kort sagt, vil hun sette sinnene i kok i valgkampen, noe Trump virker å se på som en fordelaktig utvikling uansett sak.

Et slikt valg kan selvfølgelig også skape en motreaksjon, spesielt fordi venstresiden har mer å tape på et 6-3 flertall enn hva høyresiden har å tape på en fortsettelse av et 5-4 flertall hvis Joe Biden får nominere den neste dommeren. Tradisjonelt sett er dommernominasjoner sett på som en vinnersak først og fremst for høyresiden, men nye målinger viser at demokrater nå også bryr seg om høyesterett. En nominasjon er derfor ikke helt risikofritt for Trump, som ikke lenger gjør det halvgærent på målinger.

Uansett hvem Trump velger å nominere, har Ruth Bader Ginsburgs dødsfall nå endret hele valgkampen. Det er bare å spenne fast setebeltene, for dette blir røft.