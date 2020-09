Kan tjene en halv million kroner på «kompiskjøring»

Facebook-gruppen «Kjøring Drammen-Lier» har nærmere 10.000 medlemmer.

I gruppen kan man tilby seg å skysse, eller be om å bli skysset, rundt om i Drammen og omegn.

Gruppens administrator, som går under aliaset Jacob Anderson, har lagt ut et innlegg i gruppa, hvor han ber om at medlemmene betaler en avgift på fem kroner i måneden, eventuelt en årsavgift på 50 kroner, for å få være gruppemedlem.

Om alle medlemmene betaler avgiften vil administratoren tjene mellom 500.000-600.000 kroner i året, kun for å administrere Facebook-gruppen.

– Jeg bruker veldig mye av tiden min til å følge med på alle innleggene her i gruppen og på å holde orden, forklarer Anderson i innlegget.

Det var Drammens Tidende som først omtalte saken.

– Grådige

Administratoren skriver videre at han ber om avgiften «kun for å forbedre gruppen».

I innleggets kommentarfelt er flere støttende til avgiften, men noen er også kritiske til satsen.

TILTAK: Flere gruppemedlemmer mener at avgiften er et godt tiltak, noen andre er mer i tvil. Foto: Skjermdump/Drammens Tidende

– Er det en 100 prosent stilling å drive denne gruppen? Med grunnlag for 500.000,- i året, spør et av medlemmene.

– Ja, det er det faktisk, svarer Anderson.

Administratoren har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Til Drammens Tidende sier Anderson at han innførte avgiften fordi han «ville se hvor grådige folk er», samtidig sier han at gruppa snart vil få en ny administrator.

Selve innlegget om betalingen er nå blitt slettet. Men om man ønsker å melde seg inn i gruppen, må man svare på spørsmålet:

– Er du villig til å betale en symbolsk medlemspris?

Lovverk

Ifølge yrketransportlovens §4 må man ha tillatelse for å drive taxivirksomhet, altså å ta betalt for å frakte personer.

Men skyssing av personer uten å ta betaling er ikke ulovlig.

– Kompiskjøringgrupper er jo i utgangspunktet lov. Det er persontransport til offentligheten mot vederlag, betaling, som utløser løyveplikten, sier Anett Beatrix Osnes Fause, førsteamuensis ved UiTs juridiske fakultet.

Advokaten sier imidlertid også at lignende kompiskjøringgrupper har blitt felt i retten for virksomheten.

– I de tidligere avgjørelsene om temaet så har Høyesterett sett nærmere på de reelle forhold. Jeg vil tro at domstolene også her vil se på realitetene og skjære igjennom, dersom gruppen i realiteten tilbyr persontransport mot betaling.

– Det høres jo rart ut at noen vil drive med denne virksomheten her over tid, uten å få betalt for det, sier advokaten.

Advarer

Direktør i Taxiforbundet, Hanne Skåle Thowsen, sier at hun ikke er kjent med Facebook-gruppen «Kjøring Drammen-Lier», men at hun vet om flere lignende Facebook-grupper.

Hun sier også at hun vet at noen av disse gruppene brukes til å organisere pirattaxivirksomhet.

– Det er politiet som har muligheten til å kontrollere drosjer og alle som driver ulovlig. Det er forståelig at politiet ikke har ressurser til å kontrollere alle, men vi skulle gjerne sett at problemet ble mer prioritert, sier Skåle Thowsen.

Hun forteller også at en bilulykke kan bli veldig dyr for en pirattaxisjåfør.

– De risikerer enormt mye. Vedkommende kan bli tvunget av forsikringsselskapet til å betale for skadene, dersom en passasjer blir skadet i en ulykke. Dermed kan sjåføren bli sittende igjen med flere millioner kroner i gjeld, sier Skåle Thowsen.

Solgt for tusenvis av kroner

Vicente Bergan Santana har tidligere driftet gruppen. Han mener at det ikke er rimelig av Anderson å be om betaling for den adminstrative jobben.

– Jeg brukte ikke mange minuttene i løpet av dagen på å svare på meldinger i gruppen. Så jeg mener at det ikke er en gyldig grunn til å be om betaling, sier han til TV 2.

Santana sier at han «vet» at flere tok betaling da han styrte gruppen, noe som førte til at han solgte den videre til en sum på 10.000 kroner.

– Og den ble sikkert solgt for det dobbelte videre. Jeg solgte gruppa fordi jeg fikk meldinger fra folk som hadde opplevd ubehagelige turer eller som ikke hadde fått betaling fra kundene. Jeg startet jo gruppen for at folk skulle komme seg trygt frem.