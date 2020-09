Fotballryktene: – Liverpool vil hente Barcelona-stjerne på lån

Porto-profil på vei til Manchester United, og siste nytt om Gareth Bale. Sjekk lørdagens fotballrykter her!

Manchester United skal være enig med Porto om betingelsene rundt kjøpet av Portos back Alex Telles. Den 27 år gamle brasilianske landslagsspilleren kan komme til å signere en femårskontrakt på Old Trafford, hevder RMC Sport.

Flere av spillerne i Real Madrid skal være lettet over at Gareth Bale nå forsvinner på lån til Tottenham. De mener han har skapt dårlig stemning i garderoben, hevder spanske AS.

Rennes krever at Chelsea sender to spillere motsatt vei som en del av overgangsavtalen for keeperen Edouard Mendy (28). Fikayo Tomori (22) er blant spillerne den franske klubben ønsker seg, melder Football Insider.

Liverpool har sensasjonelt undersøkt mulighetene for å hente den franske stjernen og Barcelona-spilleren Ousmane Dembele (23) på lån kommende sesong, hevder Sport. Foreløpig er det uklart om Barcelona vil sende 23-åringen på lån.

Sheffield Uniteds manager Chris Wilder bekrefter at klubben er i samtaler med Liverpool om en låneavtale for den engelske angriperen Rhian Brewster (20). Det melder Yorkshire Live.

Samtidig ønsker Crystal Palace å kjøpe Brewster fra de regjerende Premier League-mesterne, melder 90Min.

Manchester City skal være interessert i å spikre en avtale for å sikre seg Sevillas franske back Jules Kounde (21). Overgangsavtalen kan sørge for at argentinske Nicolas Otamendi (32) går motsatt vei.

Leeds jobber fremdeles med å sikre seg den argentinske landslagsspilleren Rodrigo de Paul (26) fra Udinese. Det melder Fabrizio Romano på Twitter.

Juventus vil hente tilbake 20 år gamle Moise Kean fra Everton. Italieneren trives ikke i Everton og skal ønske seg til en annen klubb, påstår Goal.

Arsenal, Leeds og Wolves er alle ute etter å sikre seg REadings 18 år gamle midtbanetalent Michael Olise. Det skriver Football League World.

Aston Villa er i forhandlinger med Lyon om å forsøke å signere den 25 år gamle kantspilleren Bertrand Traore, ifølge Sky Sports.

Newcastle er i ferd med å sikre seg Perus playmaker Rodrigo Vilca (21) fra Deportivo Municipal, melder The Daily Mail.

Tidligere Tottenham-manager Mauricio Pochettino sier i et nytt intervju at det vil være en drøm å trene Real Madrid en gang, ifølge ESPN.

Lyon vil tilby 26-åringen Memphis Depay til AC Milan o bytte mot den 23 år gamle brasilianske midtbanespilleren Lucas Paqueta. Det melder Di Marzio på Twitter.