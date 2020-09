Den amerikanske høyesterettsdommeren Ruth Bader Ginsburg er død, 87 år gammel

Det betyr at et embete som høyesterettsdommer står ledig, noe mange tror president Trump vil utnytte til det fulle.

Ifølge nyhetsbyrået AP døde Ruth Bader Ginsburg i sitt hjem i Washington fredag. I et presseskriv fra amerikansk høyesterett står det at hun døde omgitt av sin familie.

Ginsburg mistet livet etter at det oppstod komplikasjoner i sammenheng med at hun har fått påvist kreft i bukspyttkjertelen.

– Vår nasjon har mistet en jurist av historiske proporsjoner. Vi ved høyesterett har mistet en kjær kollega. I dag sørger vi, men med tillit til at fremtidige generasjoner vil huske Ruth Bader Ginsburg slik vi kjente henne - en utrettelig og resolutt forkjemper for rettferdighet, sier høyesterettsjustitiarius John Roberts ifølge CNN.

Popkulturelt ikon

Bader Ginsburg ble i 1993 valgt til å være dommer i amerikansk høyesterett av president Bill Clinton. Det vil si at hun har hatt embetet i 27 år.

Hun er det andre kvinnelige høyesterettsdommer i amerikansk historie. Totalt har det vært fire kvinnelige høyesterettsdommere i landet.

Ginsburg ble regnet for å tilhøre den liberale fløy i amerikansk Høyesterett, og hun var en tydelig stemme i samfunnsdebatten. I sine siste leveår ble hun også et popkulturelt ikon.

Var kritisk til Trump

Før president Donald Trump ble valgt i 2016, sa Ginsburg til CNN at han var en «faker» og at hun hadde lagt merke til at Trump hadde sluppet unna med å ikke overgi selvangivelsen sin.

Det var noe som ikke gikk umbemerket hen hos Trump, og han foreslo at Ginsburg ikke burde involvere seg i saker som gjaldt ham.

Ville ikke erstattes før valget

Kun noen dager før hun gikk bort, dikterte Ginsburg en uttalelse til barnebarnet Clara Spera, der hun oppfordrer Trump til å ikke utnevne noen ny dommer før valget.

– Mitt mest brennende ønske er at jeg ikke blir erstattet før en ny president blir tatt i ed, heter det i uttalelsen, som er gjengitt av NP.

Trump kan utnevne ny dommer

Siden det nå står et sete tomt etter Ginsburg, kan den sittende presidenten utpeke hennes erstatter. Det spås at Trump vil benytte sjansen til å styrke den konservative majoriteten ytterligere.

Av de ni høyesterettsdommerne i USA er fem regnet som konservative og fire sees på som liberale. Dette medregnet Ginsberg som liberal.

Trump, som talte under et valgkamparrangement i Minnesota da Ginsburgs bortgang ble kjent, ble orientert om dødsfallet av reportere på stedet først etter at han hadde forlatt scenen.

– Døde hun akkurat? Det visste jeg ikke. Hun levde et utrolig liv. Hva annet kan man si, var Trumps umiddelbare respons. Han sa ingenting om å fylle Ginsbergs sete i domstolen.

I 2017 nominerte Trump som fersk president den konservative Neil Goursuch. Det skjedde etter at Obamas kandidat, på tampen av presidentens periode, ble blokkert på grunn av republikanernes flertall i kongressen. De brukte flertallet til å nekte Obamas kandidat, Merrick Garland en høring.

Og året etter fikk Trump mulighet til å peke ut en ny høyesterettsdommer da Brett Kavanaugh ble nominert og innsatt.

Biden ber Senatet vente

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden sier det er den som vinner valget som bør få nominere en ny kandidat til høyesterett.

– Det finnes ikke tvil, og la meg være helt tydelig her, om at det er velgerne som bør velge presidenten, og presidenten som bør velge dommeren, sier han i en uttalelse.

– Det amerikanske folk bør få si sin mening om hvem som blir den neste høyesterettsdommeren. Derfor bør ikke denne plassen bli fylt før vi har en ny president, tvitrer Demokratenes mindretallsleder i Senatet, Chuck Schumer.

Schumers uttalelse er en ordrett kopi av en uttalelse McConnell kom med etter at den konservative høyesterettsdommeren Antonin Scalia døde i 2016, mens Barack Obama fortsatt var president.

Hylles av det politiske USA



Høyesterettsjustitiarius John Roberts sier i en uttalelse fra høyesterett at USA har «mistet en jurist av historisk kaliber».

– Vi i høyesterett har mistet en høyt aktet kollega. I dag sørger vi, men med visshet om at framtidige generasjoner vil huske Ruth Bader Ginsburg slik vi kjente henne – som en utrettelig og resolutt forkjemper for rettferdighet.

– Hun dediserte mange av sine 87 bemerkelsesverdige år til kampen for rettferdighet og likestilling, og hun inspirerte mer enn én generasjon kvinner og jenter, sier tidligere president George W. Bush i en uttalelse.

Den tidligere demokratiske presidenten Jimmy Carter omtaler Ginsburg som et «fyrtårn for rettferdigheten».

– Vi står sammen med utallige amerikanere som sørger over tapet av en virkelig stor kvinne, heter det videre.

Hillary Clinton, tidligere utenriksminister og Demokratenes presidentkandidat i 2016, skriver på Twitter at Ginsburg «banet vei for så mange kvinner, inkludert meg. Det vil aldri være noen andre som henne. Tusen takk, RBG».