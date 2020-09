Kvinne funnet død i Oslo - mann siktet for drap

Politiet har startet drapsetterforskning etter at en voksen kvinne ble funnet død i en leilighet i Oslo fredag. En mann er pågrepet, og han vil bli forsøkt avhørt i kveld.

Oslo politidistrikt fikk fredag ettermiddag opplysninger som ledet til at en voksen kvinne ble funnet død på en adresse i Oslo.

– Dødsfallet etterforskes som drap, og en mann er pågrepet og siktet for drap. Det er en relasjon mellom siktede og avdøde, skriver politiet i en pressemelding.

Politiet jobber med å varsle pårørende.

– Vi vil av den grunn ikke kunne gi særlig ytterligere opplysninger i saken per nå, skriver de videre.

DRAP: Leder for etterretning og etterforskning, Grete Lien Metlid, sier at det var informasjon fra helse som gjorde at de dro til en leilighet fredag ettermiddag hvor en kvinne ble funnet død. Foto: Meek, Tore / NTB

Leder for etterretning og etterforskning, Grete Lien Metlid, sier til TV 2 at det var informasjon fra helsevesenet som gjorde at politiet dro til adressen.

– Vi fikk informasjon fra helse som gjorde at vi dro til en adresse, og det var opplysninger og mer informasjon fra stedet som da medførte til at vi ivarksette en etterforskning, sier hun.

Kvinnen ble funnet i en leilighet, opplyser Metlid.

Den pågrepne mannen har fått oppnevnt forsvarer.

– Vi vil forsøke å få til et avhør i kveld, sier Metlid.