Erna Solberg: – Meteren har blitt for kort i Norge

Statsminister Erna Solberg mener at meteren har blitt for kort i Norge, og hun oppfordrer alle til å ta avstandsregelen på alvor.

Smitten øker i Norge, og Oslo har pekt seg ut som en av byene hvor smitten er mest alvorlig. 14 av 15 bydeler er røde, og Oslo kan ligge an til å bli den rødeste byen i hele Europa.

– Vi er ikke der ennå, men det er så mye smitte at vi må tenke over at personer kan være smittet og kan spre smitte til andre selv om de ikke har symptomer, sier statsminister Erna Solberg til TV 2.

Hun oppfordrer derfor alle til å ta smittevernreglene på alvor, spesielt regelen om å holde én meters avstand til hverandre.

– Meteren har blitt for kort i Norge nå. Nå må vi vekk fra 30 centimeteren og opp til én meter igjen. Og vet du ikke hvor lang en meter er, så får du kjøpe deg en tommestokk, sier Solberg.

Hun mener meteren er spesielt viktig ettersom folk kan være smittet uten å ha symptomer.

– Vi har mange unge uten symptomer og derfor er avstandperspektivet så viktig, sier hun.

– Krever selvdisiplin

– Har vi blitt uforsiktige?

– Vi ser nå den samme smitteoppblussingen som vi har sett flere steder i Europa på sensommeren og høsten. Vi har ikke fått like mye, men det krever selvdisiplin for at vi skal klare dette, sier statsministeren.

Hun viser til at hensynet først og fremst er av de som kan bli alvorlig syke.

– Det er av hensyn til besteforeldre og til personer som har underliggende sykdom. Det er de vi passer på ved at vi ikke bidrar til å spre smitten, sier Solberg.

Vil slå ned smitten

– Kan det blir aktuelt å stenge ned Oslo slik vi gjorde i mars?

– Vi følger strategien om at lokale utbrudd skal håndteres lokalt. DSMitten i Oslo skal derfor primært håndteres slik Oslo-politikerne mener at det er riktig med støtte fra FHI, sier Solberg.

– Jeg ønsker meg et godt samarbeid med Oslo for å slå ned smitten.