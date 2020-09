Bayern herjet i sesongåpningen

Det ble en perfekt start på sesongen for den regjerende Bundesliga-mesteren.

Bayern München - Schalke 04 8-0 (3-0)

Bayern München må klare seg uten Thiago Alcantara etter at overgangen til Liverpool ble bekreftet fredag. Men det så ut til å gå helt fint i storseieren over Schalke i ligapremieren, og Bayern viser at de så absolutt er i kampform.

Det tok ikke mer enn fire minutter før Serge Gnabry satte i gang målshowet Allianz Arena. Kvarteret senere økte Leon Goretzka til 2-0 for vertene.

Etter halvtimen spilt fikk Bayern straffe og fjorårets toppscorer i ligaen, Robert Lewandowski, var sikker som banken da han sendte ballen til venstre for Ralf Fährmann i Schalke-buret. 3-0 ble pauseresultatet.

Bayern fortsatte å herje etter hvilen, og knappe to minutter ut i omgangen økte Gnabry til 4-0 etter målgivende fra Leroy Sané.

Drøye ti minutter senere var Gnabrys hattrick et faktum, før Thomas Müller skrev seg på scroingslisten da han satte inn 6-0. Der ville også Sané være med som økte til 7-0 med knappe 20 minutter igjen på klokken. Dette var Sanés første kamp for klubben etter at han ble solgt fra Manchester City i juli.

Ti minutter før slutt satte 17 år gamle Jamal Musiala punktum med 8-0.

Da det ble en strålende dag på jobb for Bayern München, ble det langt verre for Schalke-keeper Fährmann med åtte baklengs. Han ble i forkant av årets Eliteserie-sesong lånt ut til Brann, men da alle idrettsarrangementer I Norge ble avlyst på grunn av koronaviruset vendte han tilbake til Tyskland.